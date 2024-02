Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze occasion is goedkoopste Audi RS-model na 82 procent afschrijving

Hoeveel geld ben je minimaal kwijt als bij de Audi RS-club wil horen? Minder dan je wellicht denkt. Na een behoorlijke afschrijving is deze Audi RS 5 namelijk de goedkoopste occasion met een RS-embleem.

Op verkoopsite Gaspedaal.nl staan bijna 700 Audi RS-modellen te koop. De RS 6 en RS 3 zijn met respectievelijk 235 en 130 stuks de meest aangeboden modellen. Het is echter een eerste generatie RS 5 die de goedkoopste weg naar RS-eigenaarschap vormt.

Geïmporteerde Audi RS 5-occasion

Het betreft dit exemplaar uit 2010 met ruim 183.000 kilometer op de teller. De samenstelling moet je smaak zijn, want de achterlichten, wielen, ramen en de auto zelf hebben een donkere tint.

Daarnaast moet je ermee kunnen leven dat deze Audi RS 5 in 2019 is geïmporteerd. Velen durven hun vingers daar immers niet aan te branden. Is het onderhoud van de auto goed gedocumenteerd, dan hoeft er niks aan de hand te zijn. Dat zou je als koper van deze occasion grondig moeten controleren.

Prijs van het goedkoopste RS-model van Nederland

De nieuwprijs van dit model bedroeg zo’n 126.000 euro. Het afschrijvingsmonster is (net als bij deze S6) rigoureus tewerk gegaan bij de Audi RS 5. Daardoor tik je de sportcoupé nu voor veel minder geld op de kop.

In totaal bedraagt de afschrijving in de afgelopen 14 jaar ruim 82 procent. Op het tekoopbordje valt dan ook een prijs van 21.950 euro af te lezen. Daarmee is deze Audi RS 5-occasion het goedkoopste RS-model van ons land.

Heerlijke V8

Voor dat bedrag krijg je een rijk uitgeruste bolide waarmee je als sportieve rijder aan je trekken komt. Zo is de occasion ondermeer voorzien van adaptieve dempers, sportstoelen en natuurlijk een heerlijke 4,2-liter V8 die tot ver boven de 8.000 toeren blijft schreeuwen. Het blok, dat altijd gekoppeld is aan een 7-traps automaat, levert maximaal 450 pk. Met 430 Nm is het geen koppelmonster.

Anders is dat bij de huidige Audi RS 5. Sinds 2017 ligt er niet langer een achtcilinder, maar een geblazen V6 in het vooronder. Het klinkt allemaal wat minder spectaculair, maar qua vermogen levert het niets in en de turbo’s zorgen wel voor maar liefst 600 Nm aan koppel. Dezelfde zespitter ligt ook in de RS 4, die wij recent tijdens een wild potje ijsdriften flink aan de tand voelden. Dat avontuur liep echter niet helemaal als gepland, zo getuige de video hieronder.