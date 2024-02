Deel dit: Share App Mail Tweet

Duik in de prijslijst: de nieuwe Toyota C-HR

De nieuwe Toyota C-HR gaat verder waar de vorige was gebleven. Opnieuw combineert hij hybridetechniek met een opvallend vormgegeven koets. Met een duik in de prijslijst ontdekken we wat hij nog meer in huis heeft.

De nieuwe, tweede generatie Toyota C-HR is wat strakker vormgegeven dan het eerste model, maar zeker niet minder futuristisch. Qua design dan, want onderhuids blijft veel min of meer hetzelfde. Ook het concept blijft ongewijzigd: de hybridetechniek wordt gecombineerd met een opvallende ‘crossover’-koets, die voortaan optioneel deels in het zwart wordt uitgevoerd. Praktische eigenschappen staan nog altijd niet voorop, daarvoor is er inmiddels de Toyota Corolla Cross.

Specificaties Toyota C-HR

De nieuwe Toyota C-HR is leverbaar met drie aandrijflijnen. Standaard is de 1.8 Hybrid, een ‘gewone’ hybride met 103 kW (140 pk) en een gemiddeld verbruik van 4,7 l/100 km. Daarboven staat de 2.0 Hybrid, met 145 kW (197 pk) en een gemiddeld verbruik van 4,8 l/100 km. De extra pk’s zorgen voor een iets snellere sprint: je zit na 7,9 seconden op de 100 km/u, tegenover 9,9 seconden voor de 1.8 Hybrid. Dat is ook gelijk het grootste verschil. Het trekgewicht blijft bijvoorbeeld slechts 725 kg. De topmotorisering is de 2.0 Plug-in Hybrid. Met een vermogen van 164 kW (223 pk) is die nog fractioneel sneller (7,4 seconden naar de 100 km/u), maar natuurlijk vooral zuiniger met een verbruik van 0,8 l/100 km. Alle modellen (in Nederland) hebben een CVT-automaat en voorwielaandrijving.

Uitvoeringen en standaarduitrusting Toyota C-HR

Ter gelegenheid van de marktintroductie kan je op dit moment niet alleen kiezen voor de First Edition, maar ook nog voor twee Première Editions. Deze tijdelijke modellen laten we voor het gemak even voor wat ze zijn. Dan blijven vier reguliere uitrustingsniveaus over: Active, Dynamic, Executive en GR Sport Plus.

De standaarduitrusting (Active) omvat onder meer 17-inch lichtmetalen wielen, verwarmbare buitenspiegels, automatisch grootlicht, stoffen bekleding, 7-inch digitaal instrumentarium, 8-inch touchscreen voor infotainment (Toyota Smart Connect, incl. Remote Services), navigatie met vierjarig cloud-abonnement en de gebruikelijke basis aan assistentie- en veiligheidssystemen.

De meeruitrustingen van de hogere niveaus zullen we niet tot in detail bespreken, maar we pikken er enkele highlights tussenuit. Zo krijg je vanaf de Dynamic een 12,3-inch digitaal instrumentarium en een algemeen wat hoogwaardiger afwerking. Vanaf de Executive krijg je adaptieve koplampen, het grotere 12,3-inch infotainmentscherm, deels kunstleren en suède bekleding en interieurluchtzuivering. De GR Sport Plus voegt daar vooral een sportievere aankleding aan toe.

Prijzen Toyota C-HR

Wat kost dat allemaal? De Toyota C-HR is leverbaar vanaf 37.295 euro voor de 1.8 Hybrid, vanaf 42.495 euro voor de 2.0 Hybrid en vanaf 45.995 euro voor de 2.0 Plug-in Hybrid. De tijdelijke introductiemodellen daargelaten is bijna ieder uitrustingsniveau met iedere motorvariant te combineren. Alleen voor de GR Sport Plus heb je minimaal een van de 2.0-modellen nodig.

Welke nemen wij? De 2.0 Hybrid, dat is de krachtigste versie zonder te hoeven stekkeren, terwijl hij vrijwel hetzelfde verbruikt als de 1.8 Hybrid. Als we nu daadwerkelijk een Toyota C-HR zouden bestellen, zouden we kiezen voor de tijdelijke First Edition, die qua uitrustingen tussen de Dynamic en Executive in zit. Beperken we ons voor het gemak even tot de reguliere uitrustingsniveaus, dan wordt het toch de rijker uitgeruste Executive.

Exterieuraankleding

De nieuwe Toyota C-HR krijg je standaard in het wit, met contrasterend zwart dak. Voor 348 euro wordt de auto volledig in het metallic zwart uitgevoerd. Voor 895 euro mag je een van de andere metallic-kleuren kiezen: donkergrijs, metallic wit, donkerblauw en zelfs heel donker paars. Voor 1.350 euro behoren ‘premiumlak’ rood en parelmoerwit tot de mogelijkheden. Alle kleuren worden bij de Executive-uitvoering standaard gecombineerd met een zwart dak. Na enige twijfel tussen rood gaan wij toch voor het Midnight Teal. Donkerblauw, maar een net even andere tint dan je doorgaans ziet. De geheel in contrasterend zwart uitgevoerde achterzijde behoort voor de gekozen uitvoering niet tot de mogelijkheden, maar dat is niet erg.

Wielkeuzes zijn er in principe niet voor de gekozen uitvoering. Wel kan je kiezen voor winterbanden, waar je een set donkergrijze 19-inch lichtmetalen wielen bij krijgt. Afhankelijk van je bandenkeuze heeft kiezen voor winterbanden geen meerprijs of kosten ze 3.995 euro extra.

Interieuraankleding

Ook deze week zijn we in deze categorie snel klaar, want andere bekledingkeuzes of aankledingsopties zijn er niet voor de gekozen uitvoering.

Pakketten en opties

Om te beginnen zijn er een aantal optiepakketten. Bijvoorbeeld het Next Generation Pack, waarmee je Toyota C-HR voor 2.2950 euro wordt voorzien van een digitale binnenspiegel, head-up display, JBL Premium-audiosysteem, een Smart Digital Key en een panoramadak. Het Interior Protection Pack (1.695 euro), Exterior Protection Pack (895 euro), Travel Pack (995 euro), Roof Bike Pack (695 euro) en Introduction Pack (1.125 euro) bieden vooral een combinatie van accessoires ter bescherming van de auto of voor het vervoeren van grotere spullen zoals fietsen. De lijst met losse opties bestaat vooral uit de individuele inhoud van de pakketten, plus nog wat vergelijkbare zaken.

Alleen de spullen van het Next Generation Pack zijn niet als losse opties te bestellen. We vinken het pakket toch maar aan.

De Toyota C-HR zelf samenstellen

Dat brengt de totaalprijs van onze Toyota C-HR op 51.840 euro. Hoe zou jij de auto samenstellen? Zou je bijvoorbeeld wel graag een uitvoering met de opvallende zwarte achterzijde willen of juist niet? Of vind je juist het basismodel al luxe genoeg? Bekijk alle mogelijkheden en prijzen in de configurator op www.toyota.nl.

