De laatste Mercedes van Hamilton moet ‘snelle auto’ zijn

Mercedes heeft op circuit Silverstone de Formule 1-auto onthuld waarin zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton zijn laatste jaar als coureur bij de Duitse renstal zal rijden. Doel is om de strijd met drievoudig wereldkampioen Max Verstappen (Red Bull) serieus aan te gaan.

“We willen Lewis zeker nog een snelle auto geven in zijn laatste jaar bij ons”, zei teambaas Toto Wolff. “Ik zie het als een mooie opdracht om de zaken om te draaien na twee lastige seizoenen. Het zal geen recht pad omhoog zijn, maar als we struikelen, zullen we weer opstaan en doorgaan. Doel is een auto te geven waarin Lewis en George zich lekker voelen.”

De W15 is evenals voorgaande seizoenen zwart, maar de ‘neus’ is van zilver. De renstal heeft heel veel vernieuwingen aangebracht, omdat Mercedes de afgelopen twee jaar in snelheid niet kon tippen aan de Red Bull van Verstappen. Hamilton wist geen race te winnen, George Russell won in 2022 één grand prix, die van Brazilië. Ter vergelijking: Verstappen won negentien races in 2023 en was in 2022 vijftien keer winnaar.

Hamilton noemde de afgelopen weken, waarin zijn verrassende overgang naar Ferrari in 2025 breed werd uitgemeten, emotioneel. “Het is een beetje onwerkelijk om nu bij de nieuwe auto te staan. Ik heb altijd met liefde voor dit team gereden”, aldus de 39-jarige Brit, die zes van zijn zeven wereldtitels in een Mercedes veroverde.

ANP