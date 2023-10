Deel dit: Share App Mail Tweet

Japanse betrouwbaarheid voor een prikkie in deze ruime occasion

Japanse auto’s staan bekend om hun betrouwbaarheid. Zo ook de Toyota Corolla Verso, een onverwoestbare MPV die je nu voor een prikkie koopt als tweedehands auto.

Autovisie speurt constant naar interessante tweedehands auto’s zoals deze varende McLaren F1. De gemiddelde autokoper is echter niet opzoek naar de merkwaardigste vierwielers die we in de krochten van de occasionmarkt vinden, maar naar een betrouwbare, ruime en betaalbare tweedehands auto.

Toyota Corolla Verso als kwalitatief hoogstandje

Een voorbeeld daarvan is de Toyota (Corolla) Verso. Het model verscheen in 2002 op de markt, maar werd al twee jaar later vervangen door een tweede generatie. We schrijven Corolla tussen haakjes, omdat het model vanaf 2007 gek genoeg enkel nog Verso heette. Deze tweede generatie, die we als occasion in dit artikel uitlichten, was tot 2009 in productie.

De afgelopen jaren heeft het model zich bewezen als uiterst betrouwbaar, doordat er zich nooit ernstige, veelvoorkomende gebreken hebben voorgedaan. De Wegenwacht is dan ook lovend over de tweedehands auto en stelt dat de Toyota Corolla Verso tot de meest betrouwbare auto’s behoort in zijn huidige prijsklasse.

Euveltjes van de ruime occasion

Een van de weinige kwaaltjes die bekend zijn bij de pechhulpdienstverlener, is een vastzittende gasklep, waardoor de motor niet wil aanslaan. Dit is echter niks ernstigs. Bij tweedehands auto’s met hoge kilometerstanden wil het dubbelmassavliegwiel nog weleens versleten zijn. Bij de eerstvolgende keer dat de versnellingsbak eraf moet, bijvoorbeeld bij het vervangen van de koppeling, kan ook direct een nieuw vliegwiel gemonteerd worden.

Aan kwaliteit geen gebrek en datzelfde kan gezegd worden over de ruimte in de MPV-occasion. Het model kwam als vijf- en zevenzitter en heeft een kofferbakruimte van 423 liter. Op het eerste oog niet overdreven veel, maar met de achterste zitrij(en) wordt dat plots 1.563 liter. Daar prop je wel een aantal Ikea-kasten in.

Prijs van de betrouwbare tweedehands auto

Hoewel de Toyota Corolla Verso ook als diesel leverbaar was, werd het gros met benzinemotor verkocht. Dat is ook waar (zeker nu) de meeste occasionkopers in geïnteresseerd zullen zijn. Er was zowel een 1,6-liter (110 pk) als een 1,8-liter (130 pk) viercilinder verkrijgbaar. Bij beide motoren moet je rekenen op een verbruik van zo’n 1 op 13.

Het aanbod op verkoopsite Gaspedaal.nl telt ruim een kleine 70 exemplaren die rijden op benzine. Prijzen beginnen bij minder dan 3.000 euro voor exemplaren met een hoge kilometerstand tot zo’n 7.000 euro voor nettere modellen met minder ervaring.