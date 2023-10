Deel dit: Share App Mail Tweet

Gelekt: de Volvo EM90! Dit is de grootste EV van het merk

Dat er een Volvo EM90 op de planning staat, is al even bekend. Nu kunnen we voor het eerst ook beelden laten zien. Foto’s van de grootste EV van het merk zijn namelijk gelekt.

Hoewel veel merken afstappen van de MPV, komt het Zweeds-Chinese merk met een volledig nieuw model in deze carrosserievorm. Toch hoef je hem in Nederland niet te verwachten.

Volvo EM90

Naar verluidt komt de Volvo EM90 niet naar Nederland. Het model zal met name de Chinese markt bedienen. In Aziatische landen zijn deze mini-busjes nog wel populair.

Dankzij het Chinese Ministerie van Industrie en Informatie Technologie weten we al de afmetingen van de grootste EV van het merk. Hij is 5,21 meter lang, 2,02 meter breed en 1,86 meter hoog. De wielbasis bedraagt 3,2 meter.

De Volvo EM90 is in de basis identiek aan Geely-broertje Zeekr 009. Dat model heeft een 116 of 140 kWh accupakket. Hiermee kom je 702 of 822 kilometer ver vervolgens de Chinese meetmethode. Een flinke batterij en een grote auto. Dat is natuurlijk zwaar. Het model weegt 2.763 kilogram. In het interieur is er ruimte voor acht zitplaatsen.

Nog bijna een maand wachten

12 november wordt de Volvo EM90 onthuld. Vanaf die datum kunnen Chinese kopers hun bestelling plaatsen.