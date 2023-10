Deel dit: Share App Mail Tweet

900 pk Opel Kadett maakt het een McLaren 720S erg lastig

Meer vermogen kost doorgaans meer geld. Toch weet deze Opel Kadett het een McLaren 720S erg lastig te maken tijdens een drag race. Al heeft dat ook flink wat tijd en geld gekost.

Tijdens de races verslaat de Opel eerst al een Dodge Challenger. Bij de McLaren wordt het pas echt spannend.

Opel Kadett E

De Opel is in de basis een Kadett E die geproduceerd is van 1984 tot 1991. Hoewel er snelle GSi-varianten waren met zo’n 116 pk, waren het nooit auto’s die het echte supercars moeilijk konden maken. Tenzij ze natuurlijk flink aangepakt zijn door tuners.

900 pk

Deze Opel Kadett E is er zo een die flink onder handen is genomen. In de neus ligt nog wel de viercilindermotor met 16 kleppen, maar dan voorzien van allerlei upgrades. Niet alles over de set-up is bekend, maar – zoals ook te horen – beschikt de hatchback over een turbo die ingesteld is om 2,4 bar aan druk te leveren. Het resultaat is een 900 pk sterke Opel Kadett.

Die auto maakt het een McLaren 720S erg lastig. Sterker nog, een normale 720S had niet eens van de Opel gewonnen. De McLaren in de drag race-video is getuned tot 1.200 pk. De Britse supercar weet maar net te winnen van de Duitse hatchback. Ondanks de verloren race is de Opel Kadett GSi een bijzonder bouwwerk.

