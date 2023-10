Deel dit: Share App Mail Tweet

Koopwijzer: Renault Espace – problemen, uitvoeringen prijzen

De Renault (Grand) Scénic combineert het beste van twee werelden. Autovisie duikt in de problemen, uitvoeringen en prijzen in deze koopwijzer.

In 1996 verleidde de eerste generatie Renault Scénic hatchback- en stationwagonkopers met frisse vormgeving, veel ruimte en redelijke prijzen. Bij de vierde generatie van de (Grand) Scénic krijgt vorm hier en daar voorrang boven functionaliteit, maar daar krijg je wel een stijlvolle en luxe gezinsauto voor terug.

De laatste echte Renault Espace

De laatste echte Renault Espace, debuut 2015, is misschien wel de mooiste MPV ooit ontworpen. De bijbehorende Renault Scénic, die een jaar later verschijnt, is visueel nauw aan het topmodel verwant. In navolging van de Espace is de vormgeving een elegante mix van MPV- en SUV-elementen, met een robuust vooraanzicht dat via een oplopende dorpel- en taillelijn eindigt in een SUV-waardige achterpartij.

Naast de 4,40 meter lange Scénic is de 4,63 meter lange Grand Scénic leverbaar. Af-fabriek zijn onder meer full-led verlichting en two-tone lak leverbaar. De mini-facelift van eind 2020 omvat een licht aangepast vooraanzicht, een nieuwe dakantenne en nieuwe lakkleuren.

Interieur

De Scénic en Grand Scénic bewijzen opnieuw waarom MPV’s zulke fijne gezinsauto’s zijn. Grote raampartijen, een panoramische voorruit en het optionele glazen panoramadak zorgen voor maximale lichtinval en een ruimtelijk gevoel. De vormgeving en aankleding zijn strak en modern – mits je het basismodel overslaat.

Duurdere versies hebben een digitaal tft-instrumentarium en 7-inch of 8,7-inch groot R-Link 2-infotainment. Handig en leuk zijn de verschuifbare achterbank, ‘One touch’ elektrisch neerklapbare stoelen, de ‘Magic Drawer’-dashboardlade en de in lengterichting verschuifbare ‘Easy Life’-middenconsole. De optionele derde zitrij van de Grand Scénic is overigens vooral voor kinderen geschikt.

Naast alle moderne rijhulpsystemen biedt Renault zaken als een head-up display, Multi Sense, adaptieve sfeerverlichting, parkeerhulp met camera, Bose Surround-audio, elektrische stoelverstelling, half stof/half leer en nappaleer aan. Het belangrijkste aandachtspunt zijn (overwegend kleine) elektronica-irritaties, zoals een traag werkend R-Link 2-infotainmentsysteem. Check altijd of de nieuwste software-updates zijn geïnstalleerd.

Motor

Het motorenaanbod bestaat uit viercilindermotoren met turbolader. Het benzinegamma bestaat aanvankelijk uit twee varianten van de 1.2 TCe (115-130 pk, 190-205 Nm). In het najaar van 2017 maakt deze motor plaats voor drie smaken van de nieuwe 1.3 TCe (115-158 pk, 220-270 Nm). Op dieselvlak is er keuze uit de 1.5 dCi (110 pk, 260 Nm) en de 1.6 dCi (130-160 pk, 320-380 Nm).

In 2017 debuteert de 1.5 dCi 110 Hybrid Assist met mild-hybride ondersteuning (ook 110 pk, 260 Nm). In het najaar van 2018 maakt de nieuwe 1.8 Blue dCi (120-150 pk, 300-340 Nm) zijn debuut. De 1.2 TCe heeft een aantal aandachtspunten, waaronder mogelijke kettingrek en inwendige vervuiling.

Bij een occasion is het fijn als dit aantoonbaar is aangepakt. Nog beter is doorsparen voor de 1.3 TCe, die aanzienlijk degelijker is dan zijn voorganger. Aandachtspunten bij de diesels zijn onder meer EGR-vervuiling en defecte lambdasensoren (1.6 dCi) en kans op verhoogd olieverbruik (1.8 Blue dCi).

Transmissie Renault Espace

Voorwielaandrijving is de enige aandrijfoptie. Afhankelijk van de motorisering heeft de (Grand) Scénic een handgeschakelde zesversnellingsbak of een zeventraps EDC-automaat met dubbele koppeling. De automatische transmissie is leverbaar in combinatie met de TCe 140/160-benzinemotor en de dCi 110-dieselmotor.

De 1.8 Blue dCi-dieselmotor is verbonden met een handgeschakelde zesbak of een zestraps EDC-automaat met dubbele koppeling. De EDC-automaat behoort zo soepel en schokvrij als mogelijk te schakelen. Slippen of inhouden is meestal een voorteken van dure reparaties, uiteenlopend van een nieuwe koppeling tot (deel-)revisie.

Wielophanging

Het onderstel combineert een onafhankelijke McPherson-voorwielophanging met een semi-onafhankelijke achterwielophanging met torsie-as. De elektrische stuurbekrachtiging is voldoende nauwkeurig voor een MPV, maar moet het zonder R.S.-achtige scherpte stellen. Het afrolcomfort is juist aan de stevige kant. Dat is het gevolg van de grote 20-inch wielen met 195/55-banden die tot de standaarduitrusting van de Scénic behoren.

Welke moet ik hebben?

Allereerst is er de keuze tussen de Scénic en de Grand Scénic. Wie voor de grootste modelvariant kiest, moet vervolgens kiezen tussen vijf of zeven zitplaatsen. Voor het enigszins vlot verplaatsen van een gezin plus bagage en een caravan zijn de krachtigste benzinemotoren het meest geschikt. De diesels kunnen allemaal goed met beide Scénics overweg.

Uitvoeringen heten Life (20-inch met wieldoppen, airco, DAB+, Bluetooth), Zen (20-inch lichtmetaal, leren stuur, keyless, R-Link 2), Limited (two-tone lak, privacy glass), Intens (Multi-Sense, parkeerhulp, kunstleer/stof, One touch folding), Bose (led-koplampen, two-tone lak, Bose Surround) en Initiale Paris (automatische cruise control, camera, head-up display, nappaleer). Later veranderen de uitvoeringsnamen in Equilibre, Techno en Executive.

Moet de Renault Espace het worden?

In zekere zin zijn de Renault Scénic en Grand Scénic de gangmakers op het verkeerde feest. Het zijn prettige en praktische gezinsauto’s die de functionaliteit van een MPV mengen met de vormgeving en de rijbeleving van een SUV. Ondanks deze geslaagde mix van eigenschappen wijken de meeste MPV-kopers tegenwoordig uit naar ‘echte’ cross-overs en SUV’s. Wie niet achter de laatste trends aan wil lopen, maar wel in een elegante, modieuze en ruime auto wil rijden, doet met deze Renault Scénic en Grand Scénic een slimme koop.

📅 Tijdlijn Voorjaar 2016 – introductie Renault Scénic IV (J9) Zomer 2016 – introductie Renault Grand Scénic IV (R9) Najaar 2017 – 1.3 TCe, 1.5 dCi Hybrid Assist, Initiale Paris Voorjaar 2019 – 1.8 Blue dCi Najaar 2020 – kleine facelift 2022 – einde productie Scénic 2023 – einde productie Grand Scénic, introductie Scénic E-Tech Electric

Onderdeelprijzen

Remblokken voor, per set € 37,84

Remschijven voor, per set € 128,54

Continental ContiEcoContact, 195/55 R20 95H XL, per stuk vanaf € 127,90

Koppeling inclusief druklager, vanaf € 191,16

Aircocondensor incl. droger, vanaf € 150,55

Koplamp full-led, rechts, vanaf € 975,15

Prijzen gelden voor een Renault Scénic 1.3 TCe 140 van 2019 en zijn inclusief btw en exclusief montage.

Onderhoudskosten

Kleine onderhoudsbeurt vanaf € 175,–

Grote onderhoudsbeurt vanaf € 350,–

Het onderhoudsinterval (1.3 TCe) is 30.000 kilometer/2 jaar.

Pluspunten Renault Espace

+ vormgeving

+ stijlvol en praktisch

+ moderne technologie

+ slim SUV-alternatief

NIET KOPEN

– afrolcomfort

– infotainment kan beter