Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze nieuwe, elektrische Volvo EM90 is een rijdend Ikea-filiaal

Daarmee bedoelen we niet alleen dat de Volvo EM90 groot is (hij is groter dan de EX90), maar ook dat hij er vanbinnen uitziet als een Scandinavische woonkamer.

Dat is althans wat het Zweedse merk zelf beweert. ‘De Volvo EM90 is Volvo’s allereerste volledig elektrische premium MPV’, zo valt er te lezen in de persinformatie, ‘en is ontworpen om de tijd die u in de auto doorbrengt optimaal te benutten, als een Scandinavische woonkamer onderweg.’

Volvo EM90 vooral bedoeld voor Azië

Je leest wat je wil lezen, dus dachten wij eerst dat er ‘allereerste volledig elektrische premium SUV’ stond. Want waarom nu nog komen met een MPV? ‘Busjes’ verkopen in Europa niet meer.

Klopt, maar in Azië nog wel. Modellen als de Toyota Estima, Vellfire en Alphard, Lexus LM, Nissan Elgrand, Mitsubishi Delica en Honda Odyssey zijn er razend populair. In China bieden zowat alle Chinese merken een schaamteloze Vellfire- of Alphard-kopie aan.

Komt de EM90 ook naar Nederland?

De Volvo EM90 komt dan ook eerst in dat land op de markt. Het model wordt op 12 november officieel onthuld en vanaf die datum kunnen Chinese kopers al een bestelling plaatsen.

We gaan er vanuit dat de EM90 ook naar Noord-Amerika wordt gehaald. Of Volvo zijn meer dan 5 meter lange elektro-MPV ook in Nederland op de markt brengt, is niet bekend. Al zou het ons niet verbazen als het niet gebeurt. De markt voor dat soort auto’s is hier beperkt.

Mogelijk gebaseerd op grote Geely 009

Op deze teaserfoto van de Volvo EM90 kunnen we zien dat hij aan beide kanten schuifdeuren heeft en een uit de kluiten gewassen panoramadak boven de achterste zitrijen. Hoeveel mensen er in de EM90 passen, weten we niet. De meeste grote, Aziatische MPV’s hebben acht zitplaatsen.

De specificaties van de EM90 houdt Volvo nog onder de pet, maar we verwachten dat de auto onderhuids gelijk is aan de Zeekr 009, een buitengewoon indrukwekkende reuze-MPV van het Geely-concern, waar ook Volvo onder valt.

De Zeekr is te krijgen met 272 pk of met 542 pk. Beide versies hebben een flinke 140 kWh-batterij, waarmee een actieradius van zo’n 800 kilometer mogelijk moet zijn.