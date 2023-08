Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom een liter benzine vanaf 1 januari weer onbetaalbaar wordt

Autorijden is al onbetaalbaar, maar wordt per 1 januari 2024 nog weer een stukje onbetaalbaarder. Door een accijnsverhoging wordt de prijs van een liter benzine bijna 21 cent hoger. Een liter diesel gaat 13,5 cent meer kosten.

Dat de prijzen per 1 januari zouden stijgen, was al bekend, maar niet met hoeveel. Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt stelde daar vragen over, die nu door staatssecretaris Marnix van Rij zijn beantwoord. Overigens zou het demissionaire kabinet de prijsverhoging nog kunnen schrappen.

Vorig jaar accijnzen op benzine en diesel verlaagd

In april 2022 verlaagde de overheid de accijnzen op benzine, diesel en LPG met 21 procent. Dit om de hoge inflatie te beteugelen. Benzine werd toen 17,3 cent per liter goedkoper, diesel 11,1 cent. De helft van die verlaging kwam op 1 juli al te vervallen. De rest komt er per 1 januari weer bovenop.

Per 1 januari inflatiecorrectie op accijnstarieven

Maar daarmee zijn we er nog niet. De overheid voert begin januari ook een inflatiecorrectie door, die de accijnstarieven – waarover ook 21 procent BTW wordt berekend – laat meestijgen met de nog altijd hoge inflatie. Die daardoor dus nog hoger wordt…

Accijnsverschil met België 36 cent per liter benzine

Staatssecretaris Van Rij schrijft in zijn antwoord op de vragen van Omtzigt dat het accijnsverschil tussen Nederland en België nu 36 cent per liter benzine is. In het voordeel van België, uiteraard. Met Duitsland is het verschil 31 cent.

Verhoging van de onbelaste reiskostenvergoeding

Het is afwachten wat het kabinet gaat doen, want er gaan al stemmen op om nog een keer naar de voorgenomen accijnsverhoging te kijken. Ook denkt het kabinet erover om de onbelaste reiskostenvergoeding ter compensatie met 1 cent per kilometer te verhogen. Alsof dat zoden aan de dijk zet…