Deel dit: Share App Mail Tweet

Veilinghuizen aan de bedelstaf na opbrengst van ‘maar’ 400 miljoen

Die arme veilinghuizen! Het zat ze niet mee tijdens de afgelopen Monterey Car Week. De miljonairs en miljardairs hielden namelijk de hand op de knip en spendeerden ‘slechts’ 400 miljoen dollar aan klassiekers en supercars. Veel minder dan verwacht.

Tijdens de Monterey Car Week waren vijf veilinghuizen actief, die een gezamenlijke omzet van 400 miljoen dollar genereerden, meldt persbureau Bloomberg. Dat is een enorm bedrag, maar een stuk minder dan de 473 miljoen dollar van vorig jaar.

Aantal niet verkochte auto’s bij veilinghuizen

Daar komt bij dat de gemiddelde sell-through rate daalde van 78 procent op 1023 auto’s in 2022 naar 68 procent op 1225 auto’s dit jaar. Met andere woorden: in 2022 werden 225 auto’s niet verkocht, dit jaar 392 niet. In de veilingwereld wordt een sell-through rate van 80 procent als goed gezien.

Overigens viel het bij de meeste veilinghuizen wel mee. RM Sotheby’s kwam uit op 85 procent, Broad Arrow op 80 procent, Gooding op 76 procent en Bonhams op 73 procent. Mecum haalde het gemiddelde echter omlaag met slechts 56 procent.

Ook gemiddelde hamerprijs ging omlaag

Ook de gemiddelde hamerprijs viel afgelopen week een stuk lager uit dan vorig jaar: 477.981 dollar tegenover 591.768 dollar. Zelfs klassieke Ferrari’s hadden het moeilijk. Voor een 412 P uit 1967 werd weliswaar 30,2 miljoen dollar betaald, maar de verwachting was meer dan 40 miljoen dollar.

Duurste klassiekers van Monterey Car Week

De Ferrari 412 P (Bonhams) was daarmee gelijk de duurste auto van Monterey, gevolgd door een Jaguar XKSS Roadster uit 1957 (13,2 miljoen), die door RM Sotheby’s werd geveild. Bij Gooding werd een Ferrari 250 GT SWB Berlinetta uit 1962 afgehamerd op 9,5 miljoen dollar.

Opmerkelijk was dat een Ferrari 250 LM (1964) bij RM Sotheby’s zijn reserve niet haalde en overkocht bleef. Het hoogste bod kwam uit op 17 miljoen dollar en dat was bij lange na niet genoeg.

Roestig hoopje schroot deed het uitstekend

Verrassend waren de topresultaten van de Lost and Found Collection van RM Sotheby’s, een verzameling van twintig ongerestaureerde schuurvondst-Ferrari’s, waarvan er een paar in erbarmelijk slechte staat zijn.

Een hoopje schroot dat ooit een Ferrari 500 Mondial Spider uit 1954 was, werd verkocht voor bijna 1,9 miljoen dollar. Terwijl een zwaar verroestte 250 GT Coupé Speciale ruim 1,6 miljoen dollar opbracht.