Deel dit: Share App Mail Tweet

Audi zwaait nog een legendarisch model uit

Audi trekt het doek van ‘het hoogtepunt van de legendarische RS-modelreeks’, zo laat het merk weten. Met een Audi RS 6 Avant GT geeft het sportlabel nog een keer gas voordat het de laatste uitlaatgassen uitademt.

Als Audi ‘GT’ achter een model zet, betekent dit dat dit de overtreffende trap van een huidig sportmodel is. Als de term GT gebruikt wordt op een brandstofauto draagt het echter ook een andere lading met zich mee. Deze RS 6 kan maar zo eens de laatste zijn. Of dat ook echt zo is, bevestigt Audi nog niet. Autovisie wacht nog op reactie van de fabrikant.

Uitzwaaien met een GT

Zo heeft Audi momenteel de R8 GT. Van die supercar gaan er slechts 333 exemplaren in productie. Daarna is het gedaan voor de R8 met verbrandingsmotor.

Hoewel Audi dus nog niet laat weten of deze Audi RS 6 Avant GT ook écht de allerlaatste versie is van het legendarische model, is het sowieso een van de laatste kansen om een nieuwe RS 6 te kopen.

Audi RS 6 Avant GT

Het mogelijke uitzwaaimodel van de Audi RS 6 is niet zomaar een sportieve versie. De uitvoering is geïnspireerd op de legendarische Audi 90 Imsa GTO, het model dat meedeed in de gelijknamige Amerikaanse raceklasse.

Deze versie van de Audi RS 6 komt niet uit het niets. In 2020 liet Audi een conceptmodel zien van deze uitvoering. Maar wat is hiervan overgebleven?

De Audi RS 6 Avant GT heeft een flinke dubbele achterspoiler en een motorkap en spatborden die vervaardigd zijn van koolstofvezel. Ook aan de forse diffusor en de grote witte 22 inch wielen is dit model te herkennen. De livery is overigens een wrap. Je kan de GT dus ook in een andere kleur bestellen.

In het interieur verschilt deze uitvoering weinig ten opzichte van andere modellen. Wel vind je een nummerplaatje met daarop het productienummer van jouw auto. Er worden in totaal 660 exemplaren gebouwd, daarmee is deze uitvoering wel minder uniek dan de Johann Abt Signature Edition.

Motorisch verandert er niets aan de Audi RS 6 Performance, de auto die het in de basis is. Onder de motorkap ligt een 4,0-liter V8 die goed is voor 630 pk en 850 Nm aan koppel. Omdat het model 15 kilogram lichter is, sprint hij wel 0,1 seconden sneller van 0 naar 100 kilometer per uur (3,3 seconden). Het versnellen stopt pas bij 305 kilometer per uur.

Autovisie Nieuwsbrief Wil je op de hoogte blijven van al het autonieuws. Abonneer je dan op de gratis Autovisie-nieuwsbrief.

De aandrijfkrachten worden aan de achterkant van de GT beter verdeeld. Een verbeterd differentieel op de achteras moet zorgen voor een sportievere rijervaring. Ook het mechanisch verstelbaar onderstel draagt hieraan bij. In vergelijking met de normale RS 6 staat de auto 10 millimeter lager bij het asfalt. Met Continental SportContact 7-banden en dikkere stabilisatorstangen is de RS 6 GT de sportiefste versie van het model.

Prijs van de Audi RS 6 Avant GT

Wat kost de speciale versie van de Audi RS 6? De Nederlandse prijs van het model is nog onbekend. In Duitsland kost het model 219.355 euro. De uitleveringen starten in de tweede helft van 2024.