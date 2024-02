Deel dit: Share App Mail Tweet

Veel ruimte en comfort voor 10.000 euro, deze occasion moet je hebben

Je budget is overzichtelijk, maar je hebt wel wensen als het om ruimte en comfort gaat. Tegenstrijdig? Nee hoor, je moet alleen tegen de trend in durven gaan. Grote middenklassers zijn ‘uit de mode’, juist daarom is daar heel veel voor deze occasions te zeggen.

Het aanbod aan occasions is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl, een gespecialiseerde site en zelfs op Facebook, overal kun je tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Occasion voor 10.000 euro

Ditmaal gaan we op zoek naar een ruime en leuke tweedehands auto voor maximaal 10.000 euro. Vandaag lichten we de eerste occasion uit. Vind je de Ford Mondeo niets? Kijk dan naar de occasions van donderdag en zaterdag.

Ford Mondeo (2007 – 2015)

Vele jaren was de Mondeo zo’n typische ‘auto van de zaak’. Dat is voorbij, mooie exemplaren worden volop geëxporteerd, omdat te weinig Nederlanders snappen hoe fijn zo’n Ford is. Hij rijdt namelijk echt heel goed, met stevige, maar voldoende comfortabele vering, prima voorstoelen en hij stuurt en schakelt heel prettig. Volwassenen passen ook prima achterin en de bagageruimte van de hatchback meet 540 liter.

Het enigszins futuristische dashboard vraagt gewenning, maar is ergonomisch OK. De 1,6 liter met 88 kW/120 pk is sterk genoeg voor de meeste gebruikers en rijdt 1 op 12. We vinden een perfecte 1,6 ‘Platinum’, de rijkste uitvoering, (2013, 171.000 km) voor 9.950 euro bij een autobedrijf in Valkenswaard.

Waar moet je op letten bij de occasion?

Het relais van de startmotor is in de Mondeo een probleempje. Als dat kapotgaat, start de motor niet. Dat doet-ie ook niet als de massaverbinding tussen motor en carrosserie los is. Mondeo’s met ‘keyless-go’ hebben nog een kleinigheidje. Als de portieren niet via de afstandsbediening opengaan en de motor start niet, dan komt dat waarschijnlijk door vocht in een regelapparaat.

Feitelijk is dat een kleinigheidje, maar ontdek het maar eens! Een lege batterij in de sleutel helpt uiteraard ook niet, maar er bestaat een noodingreep om ‘m toch te starten.