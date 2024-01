Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom de Polestar 4 één essentieel onderdeel mist

Geen achterruit dat zie je natuurlijk nooit bij gewone personenauto’s. Een verrassend designelement met een nuttige functie. Waarom deze elektrische auto geen achterruit heeft, leggen we je in deze video van de Polestar 4 uit.

De 4 is een volledig elektrische auto van Polestar die onder de 3 wordt gepositioneerd. Waarom dan de 4? Omdat het getal bij Polestar enkel de introductie-volgorde aangeeft van de modellen.

De Polestar 4

De Polestar 4 is een SUV-coupé siloutte, maar wel een stuk lager dan concurrent BMW iX2. Ook heeft de 4 iets meer kofferruimte en veel meer hoofd- en beenruimte op de achterbank. Dit komt doordat het ontbreken van de achterruit ruimte geeft om de crashstructuur naar achteren te verplaatsen.

In tegenstelling tot de Beierse concurrent heeft de elektrische auto van Polestar 4 een frunk.

Specificaties van de elektrische auto

Wat aandrijflijnen betreft zijn er twee varianten van de Polestar 4 leverbaar. Er is een Single Motor Long Lang. Dit betekent dat je een 272 pk sterke elektromotor op de achteras hebt waarmee je in 7,1 seconden van 0 naar 100 kilometer per uur sprint. De topsnelheid ligt met 200 kilometer per uur net zo hoog als bij de Long Range Dual motor.

Deze Polestar 4 Dual Motor heeft zoals de naam al doet vermoeden twee elektromotoren en dus vierwielaandrijving. De motoren van de elektrische auto leveren tezamen 544 pk. Van 0 naar 100 sprint het model in 3,8 seconden.

Single Motor Long Range Long Range Dual Motor Vermogen 272 pk 544 pk (twee motoren) Acceleratie (0-100 km/u) 7,1 seconden 3,8 seconden Topsnelheid 200 km/u Niet gespecificeerd Accucapaciteit Bruto: 100 kWh

Netto: 94 kWh Bruto: 100 kWh

Netto: 94 kWh Actieradius WLTP 610 km 580 km Laden (snellader) 200 kW (10-80% in ~30 min) 200 kW (10-80% in ~30 min) Laden (openbare laadpaal) Max. 22 kW Max. 22 kW Prijs (vanaf) 64.800 euro 72.800 euro

Beide hebben ze een accu met een brutocapaciteit van 100 kWh. Netto blijft hier 94 kWh van over. De single motor kan hier volgens de WLTP-meetmethode 610 kilometer meer rijden. De snelle versie legt 580 kilometer af op een acculading. Laden kan met 200 kW aan de snellader. Dit betekent dat de Polestar 4 van 10 naar 80 procent laadt in zo’n half uur.

Aan de openbare laadpaal haalt de accu laadsnelheden van maximaal 22 kW. De term Long range doet vermoeden dat er ook nog goedkopere versies van de Polestar 4 komen, al zijn die vooralsnog niet aangekondigd. In China rijdt een versie van de elektrische auto met 86 kWh accupakket rond.

De prijs van de Polestar 4 staat nog niet vast. Echter, we kunnen al wel een goede indicatie geven. De Long Range met één motor heeft een vanafprijs van 64.800 euro en de Dual motor kost 72.800 euro.