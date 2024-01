Deel dit: Share App Mail Tweet

Duik in de prijslijst: nieuwe Renault Scenic zijn prijs waard?

De nieuwe Renault Scenic is écht volledig nieuw en totaal anders dan zijn voorgangers. Is hij daardoor meer of minder interessant geworden? Met een duik in de prijslijst maken we nader kennis.

Bij introductie in 1996 was de Renault Scenic, toen nog Renault Mégane Scénic, best een innovatieve auto. Nadat Renault in de jaren ‘80 had gepionierd met de grote Renault Espace, was het in de jaren ’90 tijd voor de oprichting van het compacte MPV-segment. De Renault Scenic was niet helemaal de eerste compacte MPV (die waren er in de jaren ’80 ook al), maar wel een van de eerste die het segment echt succesvol maakten in Europa.

De Renault Scenic

Anno 2024 ziet de automarkt er heel anders uit. Met de steeds maar stijgende autoprijzen zijn er nog maar weinig gezinnen die een nieuwe MPV kopen, terwijl SUV-achtigen in populariteit blijven stijgen. Bij de vorige modelgeneratie besloot Renault daarom om de MPV te voorzien van SUV-achtige stijlkenmerken.

De nieuwe Renault Scenic (voortaan zonder streepje) is echter helemaal geen innovatieve MPV meer, maar een middenklasse-SUV zoals er ondertussen zo veel zijn. Of de auto daarmee meer of minder interessant is geworden, is aan het kopende publiek. In ieder geval gaan wij eens uitgebreid kennismaken met een duik in de prijslijst.

Motoren en actieradius Renault Scenic

De Renault Scenic is leverbaar met twee aandrijflijnen: de EV60 170pk en de EV87 220pk. Daaraan zie je al meteen dat de nieuwe Scenic altijd volledig elektrisch is aangedreven. Het motorvermogen is ook direct duidelijk en het andere getal geeft de grootte van het batterijpakket aan. De EV87 220pk heeft een krachtiger elektromotor, niet eentje extra. Beide modellen hebben ‘gewoon’ voorwielaandrijving. Naast het verschil in pk’s is er ook verschil in koppel: 280 versus 300 Nm. Beide modellen mogen 1.100 kg (geremd) aan de haak slaan.

De keuze voor een van de twee maak je vooral op basis van de prestaties en/of actieradius. De EV60 bereikt in 8,6 seconden de 100 km/u en heeft een topsnelheid van 150 km/u. De EV87 doet dat in 7,9 seconden en gaat door tot 170 km/u. Belangrijker is het verschil in actieradius. De EV60 komt 420 km ver, de EV86 komt tot 625 (WLTP). Wie alleen op de snelweg rijdt, kan volgens Renault nog altijd rekening houden met een actieradius van respectievelijk 260 en 370 km (WLTP). Opladen gaat met 22 kW bij een gewone laadpaal en met 130 kW bij een snellader.

Prijzen en uitvoeringen Renault Scenic

Alles bij elkaar zijn er vijf uitvoeringen van de Renault Scenic. Instapper Evolution is leverbaar vanaf 42.470 euro en alleen als EV60. Daarboven staat de Techno, die afhankelijk van de aandrijflijn minimaal 44.970 of 47.970 euro kost.

De Esprit Alpine en Iconic zijn er alleen als EV87, vanaf respectievelijk 49.770 en 51.670 euro. Daarmee komen alleen de EV60-modelen in aanmerking voor de SEPP-subsidie van 2.950 euro.

Standaarduitrusting Renault Scenic

Standaard is de nieuwe Renault Scenic al behoorlijk rijk uitgerust. Enkele highlights: 19-inch lichtmetalen wielen, full-led-verlichting, keyless entry en starten, met kunstleer bekleed stuurwiel, stoelbekleding van gerecyclede stof, 12,3-inch digitaal instrumentarium, 9-inch multimedia-touchscreen, draadloos Apple CarPlay/Android Auto, warmtepomp, actieve interieurluchtreiniging. Op gebied van veiligheids- en assistentiesystemen is het aanbod ook behoorlijk compleet, met onder meer een noodstopassistent die ook kruisend verkeer herkent en vermoeidheidsherkenning voor de bestuurder.

Gezien de SEPP-subsidie zijn de EV60-modellen prijstechnisch het meest interessant, want de subsidie vergroot het prijsverschil met de EV87-modellen. Daarom benoemen we ook nog even de belangrijkste meeruitrusting van de Techno ten opzichte van instapper Evolution: adaptieve led-koplampen met grootlichtassistent, een 12-inch multimedia-touchscreen met navigatie, Google-integratie en spraakbediening, een iets hoogwaardige audiosysteem, draadloze smartphone-lader, elektrisch bedienbare achterklep, deels kunstlederen bekleding, extra USB-aansluitingen en extra opbergvakken. Ook heeft het regeneratieve remsysteem meer standen, zelf in te stellen.

Welke wordt het dan? De Evolution met nog wat financiële ruimte om opties aan te vinken, of de Techno en dan niets kunnen aanvinken zonder de SEPP-subsidie mis te lopen? Uiteindelijk besluiten wij dat laatste te doen, gezien de meer complete standaarduitrusting van de Techno.

Exterieuraankleding

Gelukkig is de standaard carrosseriekleur geen saai wit, grijs of zwart, maar een helder donkerrood. Andere kleuren kunnen we niet selecteren zonder de SEPP te verliezen, maar we benoemen wel even de mogelijkheden. Voor 400 euro extra wordt het dak uitgevoerd in contrasterend grijs of zwart. Voor 800 euro extra behoren grijs en zwart als carrosseriekleur tot de mogelijkheden, met nog eens 400 euro extra voor een contrasterend dak.

Voor 950 euro meerprijs zijn wit en donkerblauw de laatste keuzes, met opnieuw nog eens 400 euro erbij voor een contrasterend dak. Gelukkig was rood hoe dan ook onze favoriet geweest. Andere wielkeuzes biedt de Techno sowieso niet.

Interieuraankleding

Zoals we vaker zijn we hier snel klaar, want andere mogelijkheden dan de zwart/grijze stof/kunstleren bekleding zijn er niet.

Losse opties

Voor de volledigheid benoemen we ook nog even de losse opties van de nieuwe Renault Scenic. Voor 1.500 euro hadden we een panoramadak kunnen krijgen. Voor 900 euro is er het Pack Comfort Premium, met verwarmde voorstoelen met massagefunctie en extra verstelmogelijkheden. Voor 850 euro krijg je een Harman Kardon-audiosysteem. Voor 800 en 1.500 euro zijn er pakketten die het aantal assistentiesystemen nog eens flink uitbreiden. De laatste opties op de lijst zijn allweather-banden (400 euro) en een extra noodlaadkabel (500 euro). Wij vinken dus niets aan, want als je er de SEPP door misloopt, zijn het in verhouding erg dure opties.

De Renault Scenic zelf samenstellen

Daarmee blijft de prijs van onze Renault Scenic 44.970 euro, of 42.020 euro met de SEPP meegerekend. Hoe zou jij de nieuwe Scenic samenstellen? Bespaar je nog meer door voor het basismodel te gaan? Of benut je de financiële ruimte door daar nog wat opties aan toe te voegen? Of laat je de SEPP juist voor wat die is en ga je voor een Scenic met alles erop en eraan? Bekijk alle mogelijkheden in de configurator op www.renault.nl.

