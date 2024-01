Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit is hoe duur je de goedkoopste elektrische auto kan maken

De goedkoopste elektrische auto van Nederland is de Dacia Spring. De auto heeft een vanafprijs van 21.750 euro. Over dit bedrag krijg je nog eens 2.950 euro aan subsidie van de overheid. Voor de goedkoopste EV betaal je dus 18.800 euro.

Maar wat als je alle opties aanvinkt. Hoe duur wordt de Dacia Spring dan? Autovisie duikt in de configurator.

De goedkoopste elektrische auto

Om de duurste versie van de goedkoopste elektrische auto samen te stellen, kiezen we voor de ‘Extreme’-versie. Hiermee wordt de Dacia Spring al 23.400 euro.

De Dacia Spring wordt maar met één motorisering geleverd als Extreme uitvoering. Dat is de Electric 65 met 65 pk. De goedkopere uitvoeringen zijn ook met 45 pk motor leverbaar. We vinken een andere carrosseriekleur aan voor 600 euro. Deze keuze valt op Linchen Kaki DQH, oftewel groen. Bij de bekleding kunnen we niets meer aanvinken. Wel kiezen we een ander soort 16 inch wielen voor 206,51 euro extra.

Gaan we door naar de uitrusting dan vinken we 30 kW DC-lader aan en een volwaardig reservewiel. De laadkabels vinken we niet aan, die horen immers niet bij de auto.

Wat accessoires betreft kunnen we de goedkoopste elektrische auto van Nederland flink aankleden. We kiezen voor het sidestep-pakket en voor spatlappen voor en achter. In het interieur vinken we de duurtest dashcam en een magnetische telefoonhouder aan.

Hoe duur is deze EV?

De duurste versie van de goedkoopste elektrische auto is 26.001,61 euro. Je kunt dus, zonder kabels en kabelhouders, maximaal 4.251,61 euro aan opties aanvinken op voor Dacia Spring.