Autorijden met een VR-bril, wordt dit een probleem?

‘Binnenspiegel, buitenspiegel en over je schouder’, tijdens rijles leer je om goed het verkeer om je heen in de gaten te houden. Ook ondanks de nieuwe rijhulpsystemen moet je goed op blijven letten. Al snapt niet iedereen dat. In Amerika rijden namelijk bestuurders met een VR-bril van Apple op hun hoofd.

De VR/AR-bril heet de Apple Vision Pro. Met de bril op kan je de weg nog wel zien, maar worden apps geprojecteerd. Je omgeving verandert ten opzichte van de werkelijkheid. De bril is sinds afgelopen vrijdag te koop.

Autorijden met VR-bril

De Amerikaanse minister van transport, Pete Buttigieg, waarschuwt nu voor de VR-bril van Apple. Er zijn op internet verschillende video’s in omloop waarin te zien is dat iemand met de bril op in een auto rijdt. De bestuurder vertrouwt volledig op het zelfrijdende-systeem van de Tesla Cybertruck. Dat deze techniek van Tesla enkel rijhulp is, bleek uit eerder onderzoek al.



Reminder—ALL advanced driver assistance systems available today require the human driver to be in control and fully engaged in the driving task at all times. pic.twitter.com/OpPy36mOgC — Secretary Pete Buttigieg (@SecretaryPete) February 5, 2024

Houd je ogen dus altijd op de weg en ga niet rijden met een VR-bril als de Apple Vision Pro, stelt Buttigieg. “Bestuurders moeten te allen tijde controle houden over hun voertuig en volledig betrokken zijn bij de rijtaak”.