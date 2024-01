Deel dit: Share App Mail Tweet

Verbruik Tesla Cybertruck blijkt krankzinnig hoog na uitvoerige test

Elon Musk introduceerde de Tesla Cybertruck in 2019 en beloofde destijds een actieradius van ruim 800 kilometer. Later werd dit bijgeschaafd tot minder dan 550 kilometer en nu blijkt door zijn enorme verbruik zelfs die range te hoog gegrepen.

Waar maken we ons druk over, vraag je je wellicht af. De Tesla Cybertruck zal immers nooit in zijn huidige vorm leverbaar worden in Europa (pfieuw, denken deze experts). Toch blijft de wigvormige pick-up ook de Europese gemoederen bezighouden. De een vindt het een vernieuwende, eigengereide creatie van Elon Musk en de ander vindt het maar een gedrocht.

Tesla Cybertruck met 16.000 kilometer op de teller

Zit je in dat laatste kamp, dan heb je nu wat extra munitie om mee te schieten. Het verbruik en de actieradius van de elektrische pick-up blijkt namelijk flink tegen te vallen, zo stelt een lid van het Cybertruck Owners Club-forum. Hij heeft in de korte tijd dat hij zijn Tesla bezit al ruim 10.000 mijl (omgerekend zo’n 16.000 kilometer) op de teller gezet.

De Tesla Cybertruck in kwestie is een All-Wheel Drive-variant die het gat vult tussen de achterwielaangedreven instapversie en de loeisterke Cyberbeast. Er werd overigens niet voorzichtig mee gereden. Tijdens die 16.000 kilometer werd ‘veelal werd vrij agressief gereden, maar zonder boetes of ongelukken te veroorzaken’, zo stelt de eigenaar.

Minder zuinig dan Elon Musk beloofde

Dat zal dan ook een belangrijke rol hebben gespeeld in het hoge verbruik. De opgegeven actieradius werd namelijk bij lange na niet gehaald. Met een volle accu wist de Tesla Cybertruck-eigenaar gemiddeld zo’n 332 kilometer ver te komen. Dat is fors minder dan de bijna 550 kilometer die Elon Musk belooft voor deze variant.

Banden hebben over het algemeen grote invloed op de actieradius van een elektrische auto. Deze Cybertruck heeft de eerste 2.700 kilometer met A/T-banden (all-terrain) gereden, waarna de eigenaar wisselde naar A/S-banden (all-season). Volgens hem had deze switch echter nauwelijks effect op het verbruik.

Verbruik van 57 kWh per 100 kilometer

De eigenaar zegt zo’n 70 procent van de tijd op de snelweg te rijden en daar soms tot wel 56 kWh per 100 kilometer op de verbruiksmonitor te zien. Binnen de bebouwde kom (waar EV’s floreren) wist de Tesla Cybertruck 18 kWh per 100 kilometer te halen.

Het gemiddeld verbruik komt volgens de eigenaar neer op maar liefst 37 kWh per 100 kilometer. Slik! Hoewel ruim 16.000 kilometer een uitvoerige testafstand is, zijn deze resultaten uiteraard verre van wetenschappelijk. Schrikbarend zijn de ervaringen van deze Tesla Cybertruck-eigenaar wel.