Deze occasion wil je: Honda NSX, de legendarische Japanse supercar

Autovisie is altijd op zoek naar occasions voor de liefhebber en spit daarom de lijsten van verkoopsite Gaspedaal.nl door. Ditmaal vonden we een Honda NSX.

Honda kwam in 1989 op de proppen met de eerste generatie NSX, ’s werelds eerste massa-geproduceerde auto met een volledig aluminium monocoque. Nog niet wetende dat deze auto uit zal groeien tot een van de meest geliefde Japanse auto’s ooit.

Met een Honda NSX door de Italiaanse bergen

Autovisie reed in 1991 met de Honda NSX door de bergen en over de heuvels van Toscane. “Een plek waar de hightech 3,0-liter V6 perfect tot zijn recht komt. […] De V6 van de Honda is een mieterse motor, hij pakt vanaf een laag toerental goed op.”

“De motor is geheel opgetrokken uit lichtmetaal en goed voor 274 pk bij 7.300 toeren per minuut.”

“Het onderstel van de NSX, dat door Ayrton Senna, Satoru Nakajima en Bobby Rahal mee is ontwikkeld, ontpopt zich op de wegen van Toscane als fantastisch. En de NSX ontpopt zich als een auto die een stevige adrenalinestroom op gang kan brengen. Als je hard door bochten gaat, ondervindt je torso dwarskrachten die het nog nooit in een straatauto gevoeld heeft.”

De occasion heeft een volbloed racemotor

“Boven de 6000 toeren word je gemoed verwend met de intimiderende brul van een volbloed racemotor, het stuur, dat anders zo rustig is, begint in je handen te leven. Hij laat zich heerlijk driftend bochten uitaccelereren, zonder dat het standaard tractiecontrolesysteem bemoeierig ingrijpt. Dit is geen hyper-competente maar steriele Japanner, dit is een sportauto met karakter.”

“Zo gemakkelijk laat de NSX zijn vermogens exploreren, zo gaan we ons te buiten aan zijn krachten, dat we bij thuiskomst constateren dat we de achterbanden in een goede 3.000 kilometer tot slicks hebben gereden. Op slechts één falen konden we de NSX betrappen. Zijn remmen. […] De installatie van de Honda (uiteraard geventileerde schijven rondom) kreeg onmiskenbaar last van fading.”

Overigens waren we destijds niet zo te spreken over het exterieur. “De NSX is niet goed van proportie. De staart is te lang, wat komt doordat de auto is ‘opgerekt’ om er een bagageruim aan toe te voegen. Als je hem en profil langs ziet stuiven zou je hem bijna een Langheek (Porsche-jargon) noemen, zo onharmonieus komt de staart over. Waarom is Honda wel verder dan ieder ander durven gaan qua techniek en niet qua vormgeving?”

De Honda NSX occasion

Autovisie vindt een Honda (Acura) NSX als occasion. Het exemplaar komt uit 1992.

De kilometerteller geeft 34.000 kilometer aan ervaring aan. Voor de occasion vraagt de verkoper 139.950 euro.