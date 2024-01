Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze Corvette is zo snel dat hij een wheelie doet

De Chevrolet Corvette is van zichzelf al een snelle auto. Voor tuners van Extreme Turbo Systems (ETS) is de standaard auto niet genoeg. Zij maken een C8 zo krachtig dat hij een wheelie doet en een extreem snel de quarter mile aflegt.

In Europa bespreken we vaak de nul-naar-honderd-tijd. In Amerika wordt de quarter mile ook als belangrijk meetgegeven beschouwd. ¼ mile is 402 meter. Veel Amerikaanse dragracebanen zijn op die afstand ingericht.

Extreem snel

Deze Chevrolet Corvette van de C8-generatie legt de quarter mile in 8,644 seconden af. Aan het einde van de 402 meter haalt de sportwagen een snelheid van 276 kilometer per uur.

De Corvette is dan ook niet standaard. De snelste uitvoering, de Z06, levert onaangepast 670 pk.

Aanpassingen aan de Chevrolet Corvette C8

Dit aangepakte exemplaar heeft een V8 die goed is voor 1.385 pk. Dit vermogen is onder meer te danken aan twee Precision Turbo 6870 Gen 2-turbo’s.

Met de toegenomen turbodruk moest het motorblok ook flink versterkt worden. Daarom heeft de Corvette nieuwe zuigers, drijfstangen en een andere kop. Met alleen meer lucht ga je niet 600+ pk extra halen, daarom is er ook een nieuw brandstofsysteem geïnstalleerd die een ware draaikolk veroorzaakt in de tank. De motor levert het extreme vermogen overigens niet op benzine maar op C85. Dit is speciale racebrandstof met een erg hoog octaangetal.

Naast de motorische aanpassingen, spelen de wielen en de plakkerige dragstrip een belangrijke rol bij de grip van de Corvette. De combinatie van grip, vermogen en het ontbreken van een motorblok in de neus zorgt ervoor dat de Amerikaan een wheelie maakt. Wat een spektakel!