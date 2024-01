Deel dit: Share App Mail Tweet

Jaguar F-Type V6-occasion is nu goedkoper dan Volkswagen Polo

Voor 26.990 euro koop je een nieuwe Volkswagen Polo. Weet wel dat je voor minder geld ook al deze Jaguar F-Type met V6 als occasion koopt.

Misschien is het wel een interessante koop, nu de F-Type langzaam het leven laat in de transitie naar elektrisch rijden. Wel moet vergt deze occasion enige gewenning. De auto is namelijk in 2021 geïmporteerd en heeft het stuur rechts zitten. Misschien niet ideaal, maar wel lekker Brits.

Sportwagen met 381 pk sterke V6

De Jaguar F-Type kwam in 2013 als cabriolet op de markt en een jaar later volgde de coupé. Dit exemplaar komt uit 2014 en is daarmee een coupé van de eerste lichting. Vier jaar geleden onderging de Jaguar een ingrijpende facelift, waarna de koplampen niet langer verticaal, maar horizontaal op de voorkant prijkten.

De Jaguar F-Type werd met zowel V6 als V8 geleverd, in beide gevallen voorzien van supercharger. Vanaf 2018 werd een viercilinder turbomotor aan het gamma toegevoegd. De occasion waar we het in dit artikel over hebben is de V6 S Coupé-variant. De 3,0-liter zescilinder stuurt 381 pk en 460 Nm koppel via een achttraps automaat naar de achterwielen.

Jaguar F-Type goedkoper dan Volkswagen Polo

De Jaaaggg, zoals Jeremy Clarkson zou zeggen, sprint daarmee in 4,9 seconden van 0 naar 100 kilometer per uur. De topsnelheid bedraagt 275 kilometer per uur. Dat is wel even andere koek dan de 15,5 seconden 0 tot 100-tijd die je in een instap-Volkswagen Polo haalt.

Een serieuze sportwagen dus met een nieuwprijs van een ton. Nu, tien jaar en 128.000 kilometer later, vraagt de verkoper slechts 24.998 euro voor de occasion. Opvallend weinig geld vergeleken met andere gebruikte Jaguar F-Type-modellen. Voor de meeste F-Types betaal je al gauw 40.000 euro op verkoopsite Gaspedaal.nl.

Alternatieve occasion

De lage prijs in combinatie met het feit dat de huidige eigenaar de auto pas sinds eind oktober bezit, doet haast vermoeden dat er een addertje onder het gras zit, maar dat hoeft uiteraard niet zo te zijn.

Een goede check is – net als bij andere occasionaankopen – dan ook aan te raden. Is deze Jaguar F-Type je niet krachtig genoeg? Overweeg dan deze krachtigere Audi, die je voor een vergelijkbaar bedrag op de kop tikt.