Deel dit: Share App Mail Tweet

Zonder deze Porsche 959 had de Nissan Skyline GT-R niet bestaan

Deze Porsche 959 was ooit – geloof het of niet – eigendom van Nissan. De fabrikant wist de auto via een omweggetje stiekem op de kop te tikken en sloopte hem meteen.

Porsche wilde meedoen aan de legendarische Groep B-rallyklasse en begon in 1981 met de ontwikkeling van de 959, die twee jaar later als Gruppe B-concept car op de IAA in Frankfurt stond.

Porsche 959 te laat

De 959 was technisch heel complex, met een uiterst geavanceerd 4WD-systeem, een in hoogte instelbaar onderstel en een koets van composietmateriaal. Om die reden duurde de ontwikkeling lang.

Te lang, want toen de 959 klaar was, bestond Groep B niet meer. De extreme rallyklasse was in 1986, na een reeks dodelijke ongelukken, waarbij ook publiek betrokken was, door de FIA verboden.

Porsche won Parijs-Dakar met de 959, maar had met de productieversie van de sportwagen weinig succes. Hij was peperduur, met een vanafprijs van 420.000 DM, maar de productie kostte Porsche het dubbele.

Nissan werd geweigerd

Uiteindelijk zijn er minder dan driehonderd gebouwd, waarvan er eentje stiekem door Nissan is gekocht. In eerst instantie klopte de Japanse fabrikant keurig bij Porsche aan voor een 959, maar dat weigerde.

Dus bedacht Nissan een list. Uiteindelijk werd deze auto – chassisnummer 022 – besteld door D’leteren, de Belgische Porsche-importeur, voor een klant in België.

Maar via die klant ging de auto meteen door naar de Japanse stad Yokohama, waar Nissan hem uit elkaar haalde om tot in detail het 4WD-systeem te kunnen bekijken.

Vierwielaandrijving Skyline GT-R

Zonder deze 959 was Nissan nooit met zijn ATTESA ET-S (Advanced Total Traction Engineering System for All terrains and Electronic Torque Split) gekomen, dat in de legendarische Skyline GT-R zit.

Klik hier wanneer de video niet wordt getoond

Uiteindelijk werd de 959 gekocht door een ingenieur die aan de Skyline GT-R R32 had gewerkt. Hij zette hem nooit op kenteken en deed hem na een enkele jaren weer van de hand.

Porsche 959 SC Reimagined

Inmiddels is de Porsche allesbehalve standaard. Hij is door de Amerikaanse specialist Canepa veranderd in een 959 SC Reimagined, met een nieuwe kleur (Oak Green) en een prachtig bruin interieur.

(Afbeelding: Broad Arrow Auctions) (Afbeelding: Broad Arrow Auctions)

(Afbeelding: Broad Arrow Auctions) (Afbeelding: Broad Arrow Auctions)

Oorspronkelijk leverde de 2.8 twinturbo zescilinder boxermotor een vermogen van 450 pk en 500 Nm koppel. Canepa heeft daarvan gemaakt: 800 pk en 884 Nm.

De 959 SC Reimagined gaat binnenkort onder de hamer in Florida, waar-ie tussen de 3,25 en 3,75 miljoen dollar moet opleveren (omgerekend tussen de 3 en 3,5 miljoen euro).

(Afbeelding: Broad Arrow Auctions) (Afbeelding: Broad Arrow Auctions)