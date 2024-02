Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit Chinese merk – dat naar Nederland zou komen – stopt alle productie

HiPhi stond in september nog op de IAA en riep al tijden dat het ook naar Nederland zou komen. Het futuristische Chinese merk blijkt zijn tijd té ver vooruit, want het zit zwaar in de problemen.

HiPhi – ook wel bekend als Human Horizons – bouwt volledig elektrische auto’s die niet zouden misstaan in een remake van Blade Runner of Total Recall. Kijk maar naar de nieuwe, 1305 pk sterke A.

HiPhi X, Y en Z

De bestaande X, Y en Z – veel fantasie hebben ze niet bij het merk – wisten de afgelopen jaren weinig kopers te trekken. HiPhi verkocht op jaarbasis zo’n 4200 tot 4800 auto’s.

Productie stilgelegd

En daar kan de schoorsteen niet van roken, zo blijkt nu. Het bedrijf heeft de productie in zijn enige fabriek daarom stilgelegd, officieel voor een periode van zes maanden.

In een interne memo staat dat personeel de fabriek niet mag betreden en ook dat het nog niet bekend is wanneer het salaris over februari wordt uitbetaald. In maart gaat een minimumloon gelden.

In januari werd al bekend dat HiPhi over 2023 geen bonussen zou uitkeren. Vorige week sloot het merk zijn brand stores in Chengdu en Guangzhou. HiPhi heeft last van de prijzenoorlog die woedt in China.

Wintertest in Noorwegen

Het merk verkoopt auto’s in China en in Noorwegen. Daar won de HiPhi Z recent een wintertest, met een actieradius in de kou van 522 kilometer. Hij versloeg de Kia EV9, Nio ET5, Tesla Model 3 en meer.