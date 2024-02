Deel dit: Share App Mail Tweet

Koop dan! Deze Jaguar I-Pace gaat veel geld waard worden

Het verhaal van de Jaguar I-Pace is tragisch. In 2018 werden in Nederland 3526 stuks verkocht, daarna kelderde dat aantal naar slechts 8 stuks vier jaar later. Maar déze wil je echt hebben…

Jaguar was er vroeg bij met zijn elektrische SUV en hoopte op een eclatant succes. De I-Pace werd vijf jaar geleden uitgeroepen tot Auto van het Jaar, ziet er goed uit, maar raakte al snel uit de gratie.

Jaguar I-Pace controverse

In Nederland was er vanaf het begin controverse. Op televisie klaagden Jaguar-rijders dat de range van de I-Pace zwaar tegenviel. Dat had een korte zoektocht op Google ze kunnen vertellen, maar oog voor iets anders dan lage bijtelling hadden ze kennelijk niet.

De Jaguar I-Pace ging van 3526 verkopen in 2018 naar slechts 770 in 2019, 466 in 2020 en 18 in het jaar 2021. Het absolute dieptepunt kwam een jaar later, toen slechts acht mensen er een bestelden.

Koning Charles III

Een gebruikte Jaguar I-Pace is er vanaf 23.000 euro, maar deze kost omgerekend ruim 80.000 euro. Hoe dat kan? Hij is ooit van een bekend persoon geweest: koning Charles III.

De ‘Jaaaggg’ was de eerste elektrische auto van het Britse koningshuis. Oorspronkelijk was hij grijs, maar op verzoek van Charles werd hij overgespoten in het donkerblauw. Dit is de enige I-Pace in Loire Blue.

Elizabeth en Meghan Markle

Niet alleen koning Charles is erin gechauffeerd, ook zijn moeder, koningin Elizabeth, en Meghan Markle hebben achterin gezeten. Eind 2021 werd de SUV teruggegeven aan Jaguar.

Tweede eigenaar 50.000 km

Hij had toen slechts 4800 kilometer op de teller staan en werd vervolgens ontdaan van de blauwe lampen die hij in koninklijke dienst had. Een tweede eigenaar heeft er daarna 50.000 kilometer meer op gezet.

De opmerkelijke Jaguar I-Pace wordt begin maart geveild door Historics Auctioneers, met een verwachte opbrengst van omgerekend zo’n 82.000 euro.