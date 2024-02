Deel dit: Share App Mail Tweet

FIA zwijgt nog over mogelijk ongepast gedrag van teambaas Horner

De internationale autosportfederatie FIA wil nog niet reageren op beschuldigingen over mogelijk grensoverschrijdend gedrag aan het adres van teambaas Christian Horner van Red Bull, het team van wereldkampioen Max Verstappen. Er volgt pas een reactie als een onafhankelijk advocatenkantoor alle onderzoeken naar de 50-jarige Brit heeft afgerond.

De FIA ​​laat wel in een verklaring weten dat de federatie zich blijft inzetten voor het handhaven van de hoogste normen van integriteit, eerlijkheid en inclusiviteit binnen de sport.

Energiedrankfabrikant Red Bull bevestigde anderhalve week geleden dat het een onderzoek heeft ingesteld naar beschuldigingen over grensoverschrijdend gedrag van teambaas Horner. Het zou zijn naar aanleiding van een klacht van een teamlid. Details over dat gedrag ontbreken.

Grensoverschrijdend gedrag

Horner ontkent dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. “Ik ontken de aantijgingen ten stelligste, maar ik ben wel onderwerp van een onderzoek en ik respecteer dat”, zei hij vorige week bij de onthulling van de RB20 in de fabriek van Red Bull in het Engelse Milton Keynes.

Engelsman Horner is een bekendheid in eigen land, mede door zijn huwelijk met Geri Halliwell, voormalig lid van de Spice Girls. Hij was al de baas bij Red Bull Racing in de jaren dat de Duitser Sebastian Vettel vier wereldtitels in de Formule 1 veroverde. Horner zag vorig jaar Verstappen 19 van de 22 races winnen en voor de derde keer wereldkampioen worden.

ANP