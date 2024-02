Deel dit: Share App Mail Tweet

Eindelijk! De Volkswagen ID.7-versie waarop iedereen zit te wachten

Eigenlijk zitten maar weinig Nederlanders op de Volkswagen ID.7 te wachten. Waarom? Omdat er een veel interessantere variant in aantocht is: de ID.7 Tourer.

De Volkswagen-importeur schat dat slechts twintig procent van de ID.7-klanten voor de sedan (liftback eigenlijk) zal kiezen. Meer dan tachtig procent gaat voor deze Tourer.

Volkswagen ID.7 Tourer

Logisch, want in het traditionele D-segment is de sedan wel zo’n beetje uitgespeeld (het publiek wil crossovers en SUV’s). Alleen stations houden de verkoopcijfers nog enigszins op peil.

De Volkswagen ID.7 Tourer is net zo groot als de sedan, met een imposante lengte van 4,96 meter, een wielbasis van 2,97 meter, maar natuurlijk een veel ruimere kofferbak.

Er is standaard plek voor 605 liter bagage (plus 73 liter ten opzichte van de ID.7). Door de achterbank neer te klappen, wordt dat 1714 liter (plus 128 liter ten opzichte van de ID.7).

Maximaal 685 kilometer

De ID.7 Tourer heeft een 286 pk en 545 Nm sterke elektromotor op de achteras, die is gekoppeld aan een 82 kWh-batterij (77 kWh netto). Later komt er een Pro S-versie met 91 kWh bij (86 kWh netto).

Officiële cijfers zijn nog niet bekend, maar volgens schattingen komt die laatste op een volle batterij maximaal 685 kilometer ver. Hij kan bovendien DC-snelladen met 200 kW.

De versie met 82 kWh-batterij komt tot 175 kW, wat betekent dat-ie in zo’n 28 minuten op te laden is van 10 procent tot 80 procent laadniveau.

Kunstmatige intelligentie

De Volkswagen ID.7 Tourer staat op 19-inch wielen (20 en 21 inch zijn optioneel). Ook is het model uit te rusten met LED Matrix-koplampen, een glazen dak met smart glass (dat kan worden verduisterd) en zit er ChatGPT-technologie in het infotainmentsysteem.

Volkswagen is de eerste fabrikant die daarmee begint en gebruikt het om de interactie via stemcommando’s natuurlijker te maken. Om bezorgde klanten gerust te stellen, meldt het merk dat de AI geen toegang heeft tot voertuiggegevens en dat vragen en antwoorden meteen worden gewist.