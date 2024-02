Deel dit: Share App Mail Tweet

Met de caravan op vakantie? Overweeg dan deze occasion voor 20.000 euro

De zomervakantie is nog ver weg, maar plannen is ook leuk. Voor je gezin heb je een knaap van een caravan en dus heb je behoefte aan een occasion die ‘m gemakkelijk kan trekken.

Voor de rest van het jaar moet je er natuurlijk ook mee de weg op en je budget is twintig mille. Wat zijn gebruikt dan de beste auto’s om te kiezen? Deze week zetten we er een aantal op een rij.

Occasion BMW X3 (2010 – 2017)

De keuze voor een mooie SUV is heel voor de hand liggend, ook met het oog op die caravan. Een BMW X3 rijdt bijzonder prettig, met een hoog comfortniveau en toch een prima weggedrag. Tja, het is natuurlijk wel een echte BMW!

Het interieur is ruim genoeg voor vijf volwassenen, vooral de voorstoelen zitten heerlijk en de achttraps automaat is ook een bijdrage aan het rijcomfort. De bagageruimte is minimaal 550 liter.

Een 2,0 liter benzineversie mag een geremde aanhangwagen van 2.000 kilo trekken. Er is keuze genoeg, met dit budget, bijvoorbeeld de zilvergrijze XDrive20i ‘High Executive’ (2014, 188.000 km) die voor € 19.950 bij een autobedrijf in Velsen-Noord staat.

Problemen en aandachtspunten

Een vervelend euvel van diverse BMW’s van deze generatie is de slechte smering van de vacuümpomp van de rembekrachtiging. De auto gaat steeds slechter remmen en de rembekrachtiging stopt ermee. Dat kan heel vervelend uitpakken. Reparatie kan alleen in de garage en is vrij kostbaar.

Ongeveer hetzelfde geldt voor een niet meer werkende elektrische waterpomp, waardoor de motor heetloopt. Direct stoppen, om oververhitting te voorkomen. Een automaat blijft wel eens vastzitten in de ‘P-stand’, maar dat is te verhelpen.