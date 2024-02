Deel dit: Share App Mail Tweet

De vernieuwde Dacia Jogger en Sandero ruiken jouw alcoholadem

Althans, nu nog niet, maar in de nabije toekomst wel. Want de Dacia Jogger en Sandero zijn vanaf deze update voorbereid op een alcoholslot. Ook krijgen ze meer uitrusting.

Stop maar met het kijken naar de foto’s, visueel is er niks veranderd aan de Dacia Jogger en Sandero. De laatste krijgt er echter een uitvoering bij: de Journey, die wat avontuurlijker moet ogen.

Dacia Jogger Hybrid 140

Met ingang van modeljaar 2024 zijn er nieuwe wielen leverbaar op de Jogger en Sandero. Ook heeft Dacia voor de Sandero Stepway een extra carrosseriekleur in het leveringsprogramma opgenomen: Safari Beige.

Interessant is dat de Dacia Jogger Hybrid 140 nu een volledig nieuw 7-inch instrumentarium krijgt. Verder is de lijst met standaard veiligheidssystemen iets langer geworden.

Extra veiligheidssystemen

Vanaf de Essential-uitvoering hebben de Jogger en Sandero nu een voorbereiding voor een alcoholslot, een Event Data Recorder (bij een ongeval), Driver Attention Warning, Lane Keeping Assist, Advanced Emergency Braking (voor voetgangers en fieters) en nog veel meer.

Handmatige airconditioning

Ook is de Jogger Essential voortaan uitgerust met handmatige airconditioning, zijn er USB-C-poorten gemonteerd en heeft de Jogger Hybrid 140 een E-Save-functie.

Dat betekent min of meer dat de hybridebatterij naar keuze door de brandstofmotor kan worden opgeladen tot een niveau van maximaal 70 procent.

Tweede kwartaal

De vernieuwde Dacia Jogger en Sandero zijn niet per direct te bestellen. De orderboeken (wij lezen dat op een of andere manier altijd als ‘onderbroeken’) gaat pas in het tweede kwartaal open.