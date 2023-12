Deel dit: Share App Mail Tweet

Dacia Duster-occasion kost 6,5 keer zoveel als nieuw exemplaar

Een nieuwe Dacia Duster kost je minimaal 23.250 euro. Gek genoeg kost deze occasion zo’n 6,5 keer zoveel geld.

Nou ja, heel gek is het niet. Er mag dan een Dacia-logo op de neus prijken van deze auto, maar hij heeft verder niets met de alledaagse Duster te maken.

Dacia Duster met V8

Het is namelijk een occasion van rallyautobouwer Red-Lined met enkele uiterlijke kenmerken van een Duster. Ben je geen fan van het design? Dan kun je de Dacia Duster-bodykit volgens de verkoper ook weer terugbouwen tot standaard Red-Lined-auto.

Waar je als petrolhead ongetwijfeld fan van bent, is de 390 pk sterke 5,0-liter V8 die in het vooronder van de extreme occasion is gebouwd. Dat is wel even wat anders dan de drie- of viercilindertjes in een normale Dacia Duster.

Brandstoftank van 480 liter

Deze hele auto is dan ook wel even wat anders. De rallyauto is door de FIA-goedgekeurd en heeft onder meer speciale dempers en veren (van het Nederlandse Reiger Suspension), een Sadev-versnellingsbak en 480 liter brandstoftank.

Zo kun je er zelfs met een zuipende V8 wel even op vooruit. Deze grote brandstoftank is (net als de andere modificaties) nodig voor de rallywedstrijden waar deze extreme Dacia Duster voor bestemd is.

Prijs van de extreme occasion

De occasion komt uit 2017 en is drie jaar geleden door Red-Line zelf opnieuw opgebouwd en verkocht. “Vanwege de coronapandemie heeft hij sindsdien slechts twee kleine rally’s gereden”, beweert de verkoper.

Wil jij daar wat aan doen en lekker met deze Dacia Duster-lookalike door de woestijn banjeren? Dan zul je de portemonnee moeten trekken. De occasion is met een prijskaartje van 149.950 euro niet bepaald goedkoop te noemen. Dat is namelijk 6,5 keer zoveel als de voordeligste Dacia Duster. Met een beetje lef (en minder toegetakelde bankrekening) kun je hetzelfde proberen in deze ‘slaapverwekkende’ Jogger.