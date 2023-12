Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze EV heeft 1.000 kilometer actieradius en komt naar Nederland

Voor EV-sceptici is een beperkte actieradius een steeds minder valide argument, doordat het bereik van elektrische auto’s blijft toenemen. Neem deze Nio ET7 die op één acculading maar liefst 1.044 kilometer aflegde.

Het model is al in Nederland verkrijgbaar met 75 of 100 kWh-accucapaciteit. Daarmee bedraagt de range respectievelijk 445 en 580 kilometer volgens de WLTP-meetmethode.

Hoe is ruim 1.000 kilometer EV-range mogelijk?

Om een Nio ET7 1.044 kilometer op één lading te laten afleggen, was de elektrische auto voorzien van het nieuwe Ultra Long Range-accupakket. Deze batterij is 150 kWh groot en wordt op den duur ook in Nederlandse Nio-modellen geleverd. Volgens het Chinese automerk is biedt het hiermee de hoogste capaciteit en energiedichtheid op het gebied van in serie geproduceerde accupakketten.

Weet wel dat het hier om een door Nio uitgevoerde praktijktest gaat met oprichter en CEO William Li achter het stuur van de EV. Het grootste deel van de rit stond Assisted Driving (de semi-autonome rijmodus) aan.

Nio ET7 als zuinige elektrische auto

De 1.044 dus niet het WLTP-bereik van de Nio ET7 Ultra Long Range met 150 kWh-batterij. De EV-rit door China duurde in totaal 14 uur, inclusief ruim anderhalf uur aan rustpauzes. De gemiddelde snelheid bedroeg 83,9 kilometer per uur.

Het bereik is dan wel gehaald met een flink accupakket, maar dat maakt het niet veel minder indrukwekkend. Tijdens de rit bedroeg het gemiddeld verbruik namelijk slechts 13,2 kWh per 100 kilometer. Zeer netjes voor een elektrische auto van dit formaat. Aan het einde van de roadtrip was nog 3 procent acculading (en 36 kilometer range) over.

Na het succesvol afronden van de actieradiustest, benadrukte Nio-topman William Li dat het passeren van de magische grens van 1.000 kilometer een belangrijke mijlpaal is voor slimme elektrische auto’s. Volgens de CEO zal dit de overgang van rijden op fossiele brandstoffen naar rijden op elektriciteit in de autoindustrie aanzienlijk stimuleren.