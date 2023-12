Deel dit: Share App Mail Tweet

Duitsland schaft EV-subsidie per direct af, wat doet Nederland?

Onze oosterburen zetten per direct een streep door hun EV-subsidie. Schrikken voor Duitsers die op het punt stonden een elektrische auto te kopen, maar ook voor autofabrikanten die hun elektrische modellen voorheen al lastig aan de man kregen.

Net als bij ons kon men in Duitsland subsidie aanvragen voor zowel nieuwe als gebruikte EV’s. Het plan was dat deze regeling nog tot eind dit jaar van kracht zou blijven, maar daar komt nu plots verandering in. Vanaf vandaag is de Duitse EV-subsidie verleden tijd.

Gevolgen voor verkoop van elektrische auto’s

Op een nieuwe EV kon je als Duitse autokoper 3.000 tot 4.500 euro uit de subsidiepot vissen. De inhoud van die pot is na een gerechtelijke uitspraak in november geslonken, waardoor er een gat in de begroting is ontstaan. De Duitse overheid poogt dat gat nu te dichten door vroegtijdig de stekker uit de subsidieregeling te trekken. Nieuwe subsidieaanvragen worden dan ook niet meer in behandeling genomen.

Volgens Ferdinand Dudenhöffer, onderzoeker in de autosector, heeft dat grote gevolgen voor de verkoop van elektrische auto’s. Hij verwacht dat de verkoop zal dalen van zo’n 500.000 elektrische auto’s dit jaar, naar 300.000 EV’s volgend jaar, zo zegt hij tegen de Duitse nieuwszender NDR. Uiteraard komt dit niet enkel door de vervroegde afschaffing, maar door de afschaffing van de subsidieregeling an sich.

Afschaffing EV-subsidie voelbaar voor fabrikanten

“Dit is niet alleen een ramp voor automobilisten en het klimaat, het is ook een enorme catastrofe voor de Duitse auto-industrie”, vertelt Dudenhöffer in het interview. Duitse EV-fabrikanten zullen dit merken. Zo is het voor Volkswagen en zijn ID-reeks nog geen vliegende start gebleken in de wereld van de elektrische auto. De productieband loopt, maar bijna niemand koopt.

Hoe zit het met de SEPP in Nederland?

In Nederland kennen we de Subsidieregeling Elektrische Personenauto’s Particulieren. Op zowel nieuwe elektrische auto’s als EV-occasions kun je subsidie ontvangen. De financiële prikkel voor nieuwe modellen (met nieuwprijs tot 45.000 euro) bedraagt 2.950 euro en voor gebruikte EV’s 2.000 euro. Het totaal budget voor dit jaar was 67 miljoen euro. Daarvan is nu, met nog enkele dagen te gaan, nog ruim 23 miljoen euro over.

De subsidie is dan ook niet meer zo hoog als in juli 2020, toen de regeling van kracht ging. Toen kon je nog 4.000 euro uit de staatskas trekken voor de aankoop van een nieuwe elektrische auto. Het idee was het subsidiebedrag langzaam af te bouwen. Volgend jaar zou het subsidiebedrag voor een nieuwe EV afnemen naam 2.550 euro.

Omdat de verkoop van elektrische auto’s ook hier tegenvalt, is recent besloten de subsidiebedragen ook volgend jaar op 2.950 en 2.000 euro te houden. Wil je liever geen EV kopen? Wacht dan even op de Renault Twingo, die je voor een spotprijs least.