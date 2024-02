Deel dit: Share App Mail Tweet

In de Porsche Panamera E-Hybrid hoeft niemand benzine te verbranden

De gemiddelde Nederlandse forens legt dagelijks tussen de 15 en 35 kilometer af. Die hoeft in deze Porsche Panamera E-Hybrid dus nooit de V6 aan te spreken. Al zou dat wel zonde zijn…

Van de nieuwe Panamera komen uiteindelijk vier hybride-uitvoeringen, waarvan de eerste twee nu zijn gepresenteerd: de E-Hybrid en 4S E-Hybrid.

Porsche Panamera E-Hybrid

Beide zijn uitgerust met een 2,9-liter twinturbo V6, die in de E-Hybrid 304 pk levert. Het systeemvermogen komt veel hoger uit, op 470 pk, dankzij een 190 pk sterk elektromotor.

In de 4S E-Hybrid is de brandstofmotor goed voor 353 pk, wat in samenwerking met de elektromotor resulteert in een totaalvermogen van 544 pk. De E-Hybrid heeft 650 Nm koppel, de 4S E-Hybrid 750 Nm.

Elektrische actieradius

Het brandstofverbruik geeft Porsche niet op. Weinig relevant misschien voor mensen die een Panamera kunnen betalen. Wel zegt Porsche dat de elektrische range maximaal 96 kilometer bedraagt.

Wie daar maling aan heeft, kan bij ieder stoplicht het volle vermogen aanspreken en in 4,1 seconden (voor de E-Hybrid) of 3,7 seconden (voor de 4S) naar 100 km/h sprinten.

De accu van beide Panamera’s heeft zo’n 45 procent meer capaciteit, nu 25,9 kWh bruto. De oplaadtijd aan een 11 kW-laadpaal is ongeveer twee en een half uur.

Starten in elektrische modus

De E-Hybrid en 4S E-Hybrid starten altijd in hun volledig elektrische modus. Zodra de accu onder een bepaald niveau komt, schakelt het systeem zelf over op hybrideaandrijving.

De Panamera E-Hybrid en 4S zijn standaard uitgerust met adaptieve luchtvering en het Porsche Active Suspension Management-systeem. Ze zijn ook leverbaar met een actief onderstel.