Zo kan je zien dat de Nio ET9 van Def Rhymz houdt

Vreemde combinatie, een Chinese elektro-SUV en een Nederlandse rapper. Maar niet als je ziet wat de Nio ET9 in deze video doet. ‘Schudden met die kont, van links naar rechts.’

De Nio ET9 lijkt in dit filmpje net een hond, die na een duik in de sloot al het water van zich af schudt. Al is het in dit geval sneeuw. Het Chinese Nio laat ermee zien wat zijn Sky Ride-systeem kan.

Nio ET9 met actief onderstel

Met andere woorden: de toekomstige ET9 heeft een actieve wielophanging met individueel aanstuurbare dempers. Daarmee blijft de auto keurig waterpas in bochten en over ruw terrein.

Sneeuw van de koets schudden

Tenminste, dat is één van de toepassingen. Snel van links naar rechts hoppen, is kennelijk een andere. In de praktijk weinig bruikbaar, misschien, behalve om poedersneeuw van de koets te schudden.

Porsche Taycan-concurrent

We schrijven met opzet ‘toekomstige’ ET9, want de Chinese concurrent voor de BMW i7, Mercedes EQS, Porsche Taycan en Tesla Model S is weliswaar in december al onthuld, maar nog niet op de markt.

Snelladen met 600 kW

Hij heeft twee elektromotoren, die samen goed zijn voor 707 pk. Ze worden gevoed door een 120 kWh-batterij, die uiteraard gewisseld kan worden, maar ook opgeladen met maar liefst 600 kW.

Porsche maakt voor de Taycan gebruik van een 800 Volt-boordsysteem, waardoor de auto met maximaal 320 kW kan laden. Nio zegt in de ET9 een 900 Volt-net te gebruiken.