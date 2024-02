Deel dit: Share App Mail Tweet

Als de Alpine A290 nóg heter was, zou-ie het ijs doen smelten

Noem de Alpine A290 géén Renault 5, want dan worden de marketingmensen boos. Maar dat is het elektrobommetje natuurlijk wel. Een spirituele opvolger van de Renault 5 Alpine.

Binnenkort maken we kennis met de nieuwe, volledig elektrische Renault 5. Dat we ernaar uitkijken, is een understatement, want het studiemodel uit 2021 oogt spectaculair.

Alpine A290 iets langer

Van de Renault 5 komt ook een sportieve Alpine-versie, de A290. Hij is door zijn dikkere bumpers ongeveer 5 centimeter langer (hij blijft onder de 4 meter) en heeft een iets grotere spoorbreedte.

Geen specificaties bekend

Over de specificaties van de Alpine A290 is nog niks bekend. We gaan er echter van uit dat de hete hatch een elektromotor van 220 pk op de vooras heeft. Die moet zorgen voor aansprekende prestaties.

Ook een SUV van Alpine

Alpine heeft jarenlang alleen de A110-sportwagen gehad, maar wordt in de komende jaren uitgebreid. Naast de nieuwe A290 komt er ook een elektrische SUV.

Een van de eerste hot hatches

Dat Alpine een snelle versie van de Renault 5 maakt, is natuurlijk helemaal historisch correct. In 1976 was de Renault 5 Alpine een van de eerste hot hatches, zelfs nog vóór de Volkswagen Golf GTI.

Renault 5 Turbo

Verwar dat model overigens niet met de Renault 5 Turbo, de homologatiespecial die begin jaren tachtig op de markt kwam en feitelijk een straatversie was van de Groep 3- en Groep 4-rallyauto.

Renault 5 Turbo (Afbeelding: Renault) Renault 5 Alpine (Afbeelding: Renault)

Autoshow van Genève

De nieuwe Renault 5 en Alpine A290 maken hun debuut op de autoshow van Genève, die volgende week begint. Het evenement is redelijk kleinschalig. Weinig automerken zijn aanwezig.

