Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen en rivalen beginnen in Bahrein testdagen Formule 1

Wereldkampioen Max Verstappen test de komende drie dagen de nieuwe auto van Red Bull waarin hij dit jaar op jacht gaat naar zijn vierde wereldtitel in de Formule 1. Plaats van handeling is het Bahrain International Circuit in Sakhir, waar op zaterdag 2 maart ook de eerste grand prix van het nieuwe seizoen wordt verreden.

Red Bull presenteerde vorige week de RB20, een auto die een verbeterde versie moet zijn van de wagen waarin Verstappen vorig jaar het veld domineerde met negentien overwinningen. De Limburger heeft geconstateerd dat de concurrentie goed naar de auto van Red Bull heeft gekeken. Hij zag dat de andere teams, die ook al hun auto’s voor 2024 hebben onthuld, elementen van de supersnelle Red Bull hebben gekopieerd. “Ze hebben veel geleerd van ons, maar dat is logisch als de regels niet veranderen”, zei hij bij de presentatie.

De twintig coureurs krijgen woensdag, donderdag en vrijdag de gelegenheid om hun nieuwe auto’s uit te proberen. Mercedes en Ferrari hebben hun ontwerp flink aangepast, maar ook Red Bull heeft op aerodynamisch vlak veranderingen doorgevoerd. Grote vraag is of de concurrentie erin geslaagd is een auto te bouwen die Verstappen komend jaar serieus kan bedreigen en misschien zelfs kan verslaan.

De testdagen duren dagelijks van 08.00 tot 17.00 uur.

ANP