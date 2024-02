Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit is er nieuw aan de goedkoopste elektrische auto van Nederland

Klik hier wanneer de video niet wordt getoond

Als je voor weinig geld een elektrische auto wil rijden, dan kom je uit bij occasions of je kiest voor een microcar als de microlino of Silence 01. Al hebben die als nadelen dat ze maar 90 kilometer per uur mogen en een stuk minder veilig zijn dan bijvoorbeeld deze Dacia Spring. Dit is de goedkoopste nieuwe elektrische auto!

De prijs van de Spring is dan ook altijd iets hoger geweest dan van menig microcar. Voor net geen 22.000 euro exclusief subsidie kon je de EV al kopen.

Goedkoopste elektrische auto

Het accupakket blijft hetzelfde als bij de pre-facelift Dacia Spring. Met het kleine batterijpakket kom je 220 kilometer ver volgens de WLTP-meetmethode. Dat is voor veel autogebruikers een bruikbare range voor woon-werkverkeer. Ook blijft het motorenaanbod hetzelfde. Je hebt de keuze uit een 45- of 65 pk-motor.

Snelladen kan hij nog steeds optioneel met maximaal 30 kW aan de snellader. Dit betekent dat je van 20 naar 80 procent laadt in 45 minuten. Aan de openbare laadpaal kan de Spring met 7 kW laden.

Hoewel Dacia de prijs van de nieuwe Spring nog niet laat weten, zal de nieuwe goedkoopste elektrische auto niet veel duurder zijn geworden.

De Dacia Spring is nog steeds de goedkope stadsauto die het was, maar dan met een iets ander uiterlijk. We kunnen de Roemeen herkennen aan de nieuwe grille. Die is duidelijk in lijn met de nieuwe Dacia Duster.

Dacia Spring verwacht

De nieuwe Dacia Spring wordt aankomende zomer verwacht. Vanaf deze lente is het faceliftmodel te koop.