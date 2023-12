Deel dit: Share App Mail Tweet

Duik in de prijslijst: Microlino – wat kost de microcar?

Beleeft de microcar een wederopleving, na de populariteit in de jaren ’50? In ieder geval komen er steeds meer modellen op de Nederlandse markt. Een van de leukste modellen is de Microlino. We nemen een duik in de prijslijst en stellen er een samen.

Verschillende merken claimen stedelijke mobiliteit opnieuw te hebben uitgevonden en introduceren daarvoor kleine elektrische karretjes, die een alternatief zouden moeten zijn voor een volwaardige auto. De tijd zal het leren of zij gelijk hebben. In ieder geval zijn sommige van die zogenaamde microcars best leuk om te zien. De Microlino bijvoorbeeld. We hebben er al genoeg over geschreven en namen hem ook op in onze grote microcar-test. Nu staan we met een duik in de prijslijst stil bij alle uitrustingen en stellen we er een naar wens samen.

Specificaties Microlino

We zetten de belangrijkste specificaties van de Microlino nog even op een rij. Het is een tweepersoons wagentje van ongeveer 2,5 meter lang en ongeveer 1,5 meter breed en hoog. Er zou toch nog plaats moeten zijn voor 230 liter bagage, vergelijkbaar met een A-segment auto. Afhankelijk van de gekozen batterij weegt de Microlino maar 496 tot 530 kg.

De aandrijving wordt verzorgd door een 12,5 kW (17 pk) en 89 Nm sterke elektromotor, die de Microlino in 5 seconden op de 50 km/u brengt. De topsnelheid ligt op 90 km/u, dus je zou ermee de snelweg op kunnen. Afhankelijk van de gekozen batterij (6, 10,5 of 14 kWh) bedraagt de WLTP-actieradius 95, 175 of 230 km. Aangezien je de Microlino vooral in de stad gebruikt, zou je daar in de praktijk best eens dicht bij in de buurt kunnen komen.

Prijzen en uitvoeringen Microlino

De prijzen van de Microlino zijn wel stevig. Het begin bij 17.990 euro voor het instapmodel Urban, gevolgd door de Dolce met een vanafprijs van 19.990 euro en het topmodel is de Competizione vanaf 21.990 euro. Prijzen waarvoor je ook een auto in het A-segment koopt, of zelfs een jong gebruikte B-segmenter.

Uitrustingen Microlino

Eerlijk is eerlijk: voor zo’n microcar is de Microlino wel luxe te noemen. Standaard beschik je over onder meer een soft-close portier, verwarming, heldere displays voor het instrumentarium en infotainment en full-led-verlichting. Er is ook een rijmodus Sport. De Dolce voegt daar een tweekleurige carrosserie, led-verlichting over de hele breedte, een zonnedak en een met kunstleder bekleed stuurwiel aan toe. De Competizione biedt vooral andere aankledingsmogelijkheden, waaronder matte carrosseriekleuren. Wij gaan voor de Dolce. Die biedt dus net wat meer leuke aankledingsmogelijkheden dan de Urban, terwijl de Competizione voor zijn meerprijs weinig extra’s biedt.

Exterieuraankleding

Eerst eens de kleuren. Standaard is de Microlino volledig wit. Voor 390 euro wordt het karretje volledig uitgevoerd in Amsterdam Orange of Milano Red. Voor 790 euro komen de two-tone opties in beeld, met keuze uit rood, felblauw en mintgroen, altijd in combinatie met een wit dak. Wij gaan voor rood met wit. De wieldoppen zijn standaard zwart (zoals bij de Urban), maar voor 190 euro krijg je ze in het wit. Dat doen we dan ook maar.

Microlino Microlino Microlino Microlino Microlino Microlino

Microlino Microlino Microlino Microlino Microlino Microlino

Interieuraankleding

Het interieur is het interieur bekleed met grijze stof, met een paar individuele interieurelementen in veganistisch kunstleer. Voor 590 euro kan je ook kiezen voor het Premium interieur. Dan is ook de bank bekleed in zwart kunstleer en vind je suède op het dashboard. Dat doen we dan ook maar.

Microlino Microlino

Microlino Microlino

Pakketten en losse opties

Op de optielijst staat maar één item: het Premium-pakket. Voor 250 euro krijg je dan een geïntegreerde draagbare Bluetooth-luidspreker, extra opbergruimte in het interieur en een smartphonehouder. Wij laten het pakket even zitten.

Een laatste optie is de batterij. Standaard kom je met de Dolce 91 km ver. Wil je de middelgrote batterij (177 km), dan kost dat 2.000 euro extra. Wil je 230 km ver komen, dan kost dat 3.500 euro. Wij besluiten voor de middelgrote batterij te gaan. Die biedt een veel praktischer actieradius dan de standaardbatterij, maar is ook al duur genoeg.

De Microlino zelf samenstellen

Alles bij elkaar is de prijs van onze Microlino uitgekomen op 23.560 euro. Gelukkig hebben we toevallig voor een combinatie van uitrustingen gekozen die direct leverbaar is. Voor de Urban of de grotere dan wel kleinere batterij moet je volgens de configurator geduld hebben tot Q2 van 2024. We vragen ons wel af of we voor deze ruim 20 mille niet beter een leuke A-segmenter kunnen kiezen. Voor dit bedrag vind je op de occasionmarkt zelfs meer dan genoeg elektrische auto’s. Aan de andere kant: als je nou in een echt krap straatje van een stadscentrum woont en/of je wilt een modieus statement maken, dan is de Microlino wel interessant.

Wat zou jij doen? Kies je voor de hippe Microlino of ga je voor deze bedragen liever voor een (al dan niet tweedehands) volwaardige auto? En als je dan voor de Microlino gaat, hoe zou jij hem samenstellen? Bekijk de mogelijkheden in de configurator op www.microlino-car.com/nl.

Microlino Microlino Microlino Microlino Microlino Microlino