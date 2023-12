Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit is de daadwerkelijke actieradius van de Tesla Model Y

Elektrische auto’s verbruiken doorgaans meer dan de fabrikanten opgeven. Het resultaat is een minder goede actieradius dan je wellicht verwacht. Ditmaal testen we het rijbereik van de Tesla Model Y.

Het verschil in de opgegeven WLTP-range en daadwerkelijke actieradius is bij sommige auto’s groot. Om deze reden test Autovisie het echte gemiddelde rijbereik in praktijk met airco en radio aan. Zo weet jij beter hoe ver je echt met een EV komt.

De goedkoopste Tesla Model Y

Autovisie reed de goedkoopste Tesla Model Y. De elektrische auto heeft een elektromotor op de achteras die goed is voor 299 pk en 420 Nm aan koppel. De LFP-batterij heeft een accucapaciteit van 60 kWh. Volgens de WLTP-meetmethode kan je 455 kilometer op een volle acculading afleggen.

De daadwerkelijke actieradius

Met een buitentemperatuur rond het vriespunt, sportieve Hankook Ventus Evo-banden en 19-inch wielen had de Tesla Model Y in praktijk een actieradius van 338 kilometer, wat gezien de betrekkelijk kleine bruikbare accucapaciteit van circa 58 kWh een uitstekende prestatie is.

Onder deze omstandigheden een verbruik van 17 kWh per honderd kilometer noteren is en blijft ongeëvenaard voor zo’n grote auto.

📰 Gratis Autovisie Nieuwsbrief Wil je op de hoogte blijven van al het autonieuws? Abonneer je dan op onze Autovisie-nieuwsbrief!

Daarbij houdt de Y je met zijn infotainmentsysteem desgewenst tot op de kilometer nauwkeurig op de hoogte van de resterende actieradius, van de besteding van elke wattuur energie en van de benodigde rijsnelheid om helemaal leeg bij de volgende snellader aan te komen.

De Tesla Model Y opladen

Aan de snellader trekt de Tesla keurig voorverwarmd meteen de beloofde 170 kW naar binnen, om vervolgens gestaag het vermogen af te bouwen tot 100 kW halverwege en 55 kW bij 80 procent. Zodoende laad je 70 procent capaciteit bij in 25 minuten.

De verbruiksronde

Autovisie test zelf in Nederland onafhankelijk het verbruik tijdens de Autovisie dubbeltest. Let op het verbruik kan variëren want is afhankelijk van je rijstijl maar ook weersomstandigheden en nog veel meer factoren.

Wil je deze dubbeltest en andere met alle meetgegevens volledig lezen neem dan een abonnement. Je hebt al een Premium-abonnement vanaf 0,92 cent per week.