Deze BMW kan varen en vliegen

BMW kennen we natuurlijk van de auto’s en motoren, maar wist je dat het merk ook een boot heeft gemaakt? En die kan zelfs vliegen.

De boot maakt gebruik van foiling technologie. Dit betekent dat het geheel boven het water kan zweven. Hierdoor is de vaarervaring veel geruislozer, comfortabeler en ziet het er bijzonder uit.

BMW boot kan vliegen en varen

BMW is voor de boot de samenwerking aangegaan met Tyde. Dat bedrijf bouwt al langer luxe jachten, waaronder ook exemplaren met zogenoemde draagvleugels (foiling technologie).

In geval van de BMW-boot heeft het uit het water tillen van de romp niet alleen voordelen voor een comfortabele reis. Doordat er zwevend boven het water veel minder weerstand is, hoeven de elektromotoren minder hard te werken. De Duitse autobouwer geeft aan dat de energiebehoefte van de boot tot 80 procent minder is dan met een conventionele romp.

Energie besparen is dan ook handig, want de boot is volledig elektrisch. Onder het dek liggen zes accu’s van de BMW i3, ieder met iets meer dan 40 kWh. De accupakketten zijn gekoppeld aan twee elektromotoren die tot 240 kW (327 pk) leveren. De topsnelheid ligt op 30 knopen (55 kilometer per uur).

De actieradius van de vliegende varende BMW is zo’n 50 zeemijl (ongeveer 100 kilometer). Echt ver kom je dus niet met de volledig elektrische boot.

Het interieur

De BMW heeft naast bijzondere techniek ook een bijzonder interieur. Het lijkt op een kleine lounge met grote ramen. Het infotainmentscherm van de boot heeft ongeveer dezelfde lay-out als bij een nieuwe BMW.

Hoeveel de boot van BMW exact kost, is onduidelijk. Naar verluidt moet er zo’n 2 miljoen dollar voor het 13,15 meter lange gevaarte worden neergeteld.