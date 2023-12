Deel dit: Share App Mail Tweet

Tuner maakt BMW XM nóg smaakvoller!

De kop van dit artikel is natuurlijk 100 procent sarcasme, want deze BMW XM is allesbehalve smaakvol te noemen. De gigantische kolos van BMW is door een tuner nóg opzichtiger gemaakt.

De ‘standaard’ BMW XM vinden veel liefhebbers al niet de mooiste auto, maar het kan altijd erger. Dit gebeurt er als je meer dan 50.000 euro en een XM Red Label aan Larte Design geeft.

De BMW XM Red Label

In de basis is de zogenaamde Red Label (die gelimiteerd is tot 500 exemplaren) gebruikt. Deze krachtigere en uitbundigere versie van de BMW XM is niet ingetogen te noemen. Zo zijn de rode accenten rond de grille en de raamlijsten origineel BMW.

De gigantische 23 inch wielen, de mega-diffusor, spatbordverbreders, spoiler en bumperlip zijn achteraf geïnstalleerd. De tuningsonderdelen zijn vervaardigd van koolstofvezel. Dat is een puur esthetische keuze, want met een gewicht van zo’n 2,7 ton maakt een paar kilo ook niet veel meer uit. Optioneel is er dan ook voor een ander kunststof te kiezen.

Alleen een ander uiterlijk

Larte Design pakt alleen het exterieur aan. De motor en het interieur wordt niet aangepast. De standaard BMW XM levert door zijn 4,4-liter V8 en elektromotor 653 pk en 800 Nm aan koppel. Deze Red Label biedt 748 pk en 1.000 Nm aan koppel.

Met dit vermogen sprint de zwaarste auto van BMW van 0 naar 100 kilometer per uur in 3,8 seconden. De topsnelheid ligt op 290 kilometer per uur, mits je het M Drivers Pack aanvinkt. Doe je dat niet, dan grijpt de begrenzer bij 250 kilometer per uur in.

De bodykit kost zo’n 42 mille exclusief wielen van 8.500 euro, als je voor koolstofvezel kiest. Onze tip: geef je geld aan een veel leuker steurende auto uit. Voor alleen het geld van de bodykit kan je al een vorige generatie M2 kopen met minder dan 60.000 kilometer op de teller. Dan heb je tenminste een échte BMW M!