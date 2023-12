Deel dit: Share App Mail Tweet

Elektrische auto van Huawei is AliExpress-Maybach

Afgelopen november ging de Luxeed S7 in de verkoop. Een auto die voorkomt uit een samenwerking tussen Chery Automobile en Huawei. Nu is het weer feest bij de smartphonegigant. Het onthult weer een nieuwe auto: de Aito M9. En die lijkt verdacht veel op een Maybach.

Het merk Aito komt voort uit een samenwerking tussen Seres, dat je kan kennen van de 3, en Huawei. In Europa wordt het merk Aito nog niet verkocht.

Auto van Huawei en Seres is Maybach-replica

Toen Autovisie afgelopen zomer op pad was in China, zagen we in de straten van Shenzhen veel de Li Auto L9, een grote betaalbare elektrische SUV. Deze Aito M9 is een directe concurrent voor dat model.

De SUV van Huawei en Seres is 5,2 meter lang en heeft zes zitplaatsen. Dat het merk zich richt op het luxesegment, bewijst het feit dat de EV beschikt over luchtvering.

De kleurstelling, het interieur en de wielen doen vermoeden dat het design op een Maybach GLS is gebaseerd. Er zijn overigens ook kleurstellingen te bestellen waardoor de Aito een stuk minder op een Maybach lijkt. Al blijft het interieur een Mercedes knock off.

Aandrijflijnen

De Aito M9 is met een hybride aandrijflijn te bestellen. In dat geval heeft de EV een elektromotor en een 1,5-liter viercilinder die samen tot 365 kW (497 pk) leveren.

De elektromotor van de auto van Huawei en Seres is gekoppeld aan een 42 of 52 kWh NMC-batterij van fabrikant Catl waarmee je 225 of 275 kilometer aan elektrische range hebt. Gecombineerd met de brandstofmotor kan je volgens de fabrikant 1.363 of 1.402 kilometer rijden. Van 0 naar 100 kilometer per uur sprint de hybride in 4,9 seconden.

Ook is er een volledig elektrische versie van de Aito M9. Deze EV heeft twee elektromotoren die tot 390 kW (531 pk) leveren. Ook deze 97 kWh-batterij is afkomstig van Catl. Met de accu kan je tot 630 kilometer rijden. Van 0 naar 100 kilometer per uur sprint de EV in 4,3 seconden.

Wat kost de Huawei Maybach?

De auto wordt gebouwd in Chongqing en heeft een prijskaartje van minimaal 469.800 Chinese renminbi. Omgerekend naar euro is dan bijna 60 mille. Vooralsnog is de auto niet in Nederland te bestellen.