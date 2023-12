Deel dit: Share App Mail Tweet

Top 5 – De best bekeken Autovisie-testvideo’s van 2023

Steeds vaker draaien onze Autovisie-tests om elektrische auto’s, want in die richting gaat de industrie nou eenmaal. Toch ronkte in veel van onze populairste video’s nog een motor.

Hoeveel nieuwe auto’s testte Autovisie in 2023? Tja, dat moeten er meer dan honderd zijn, zo vertelt een korte blik op het jaaroverzicht in Autovisie 26 ons. Op video werden deze vijf het best bekeken.

1 – BMW XM

Je kan van alles vinden van het moderne BMW-design (dat de XM gruwelijk lelijk is bijvoorbeeld), maar er wordt wel over gepraat. En er wordt bij Autovisie naar gekeken…

Klik hier wanneer de video niet wordt getoond

2 – Renault Scenic E-Tech

Renault trapt het stroompedaal het tapijt in om zo snel als mogelijk met het ideale aanbod in de showrooms te shinen. Na de volledig elektrische Megane is het tijd voor de Scenic E-Tech Electric.

Klik hier wanneer de video niet wordt getoond

3 – Lucid Air Touring

De 1111 pk sterke Lucid Air Dream Edition is indrukwekkend, maar een tikkeltje prijzig. Het wachten was op ‘goedkopere’ modellen zoals deze Lucid Air Touring.

Klik hier wanneer de video niet wordt getoond

4 – Audi RS 5 VS. BMW M3 CS

De Audi RS 5 Sportback Competition Plus wil diep in zijn hart een beetje als de BMW M3 CS zijn. Maar andersom is het net zo. Wie behoudt zijn eigen identiteit?

Klik hier wanneer de video niet wordt getoond

5 – Xpeng G9

Met de G9 levert Xpeng wel héél veel auto voor een concurrerende prijs, zo vindt Autovisie-redacteur Dries van den Elzen. Kunnen we nog om de volledig elektrische SUV van het Chinese merk heen?

Klik hier wanneer de video niet wordt getoond