Verstappen kijkt uit naar nieuwe seizoen in Formule 1

Max Verstappen kijkt uit naar het nieuwe seizoen in de Formule 1. Dat liet de wereldkampioen via zijn ploeg Red Bull weten vlak voordat hij samen met de andere coureurs uit de koningsklasse van de autosport aan drie testdagen op het Bahrain International Circuit in Sakhir begon. “Ik denk dat dit een zeer competitieve auto kan zijn en het is nu aan ons om er het maximale uit te halen”, zei hij.

Red Bull presenteerde vorige week de RB20, een auto die een verbeterde versie moet zijn van de wagen waarin Verstappen vorig jaar het veld domineerde met negentien overwinningen. De Limburger heeft geconstateerd dat de concurrentie goed naar de auto van Red Bull heeft gekeken. Hij zag dat de andere teams, die ook al hun auto’s voor 2024 hebben onthuld, elementen van de supersnelle Red Bull hebben gekopieerd.

Mercedes en Ferrari hebben hun ontwerp flink aangepast, maar ook Red Bull heeft op aerodynamisch vlak veranderingen doorgevoerd. Grote vraag is of de concurrentie erin geslaagd is een auto te bouwen die Verstappen komend jaar serieus kan bedreigen en misschien zelfs kan verslaan.

Eerste grand prix

“Het wachten tussen nu en de laatste race in Abu Dhabi heeft behoorlijk lang geduurd”, liet Verstappen weten. “Ik heb genoten van het voorseizoen en geprobeerd zoveel mogelijk tijd thuis door te brengen en me voor te bereiden op het komende seizoen. Het was geweldig om de auto in volle gang te zien op Silverstone en je kan zien dat het uiterlijk van de auto dit jaar heel anders is. Ondanks de regen voelde de RB20 goed aan om in te rijden, wat het belangrijkste doel was. Het zal uiteraard moeilijk worden om het jaar dat we in 2023 hadden te herhalen, maar elk jaar proberen we altijd voort te bouwen op de kennis die we hebben opgedaan.”

Ook de negentien concurrenten van Verstappen krijgen woensdag, donderdag en vrijdag de gelegenheid om hun nieuwe auto’s in Bahrein uit te proberen. Daar wordt op 2 maart ook de eerste grand prix van het nieuwe seizoen verreden.

