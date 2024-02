Deel dit: Share App Mail Tweet

Duik in de prijslijst: wat heeft de Polestar 4 te bieden?

Polestar heeft er weer een nieuw model bij: de Polestar 4. Waar in het aanbod moeten we dat model plaatsen en wat heeft hij te bieden? Tijd voor een duik in de prijslijst!

Polestar geeft zijn modellen een nummer in plaats van een naam. Prima, doen meer merken. Polestar nummert de modellen echter op volgorde van introductie. Dat zorgt voor wat verwarring. Neem nou de nieuwe Polestar 4. Dat is niet het nieuwe topmodel van het merk, maar juist een model tussen de 2 en de 3 in. Hoe moet je hem plaatsen tussen de modellen van andere merken? Nou, tussen auto’s zoals de BMW i4, NIO ET5, Volkswagen ID.7 en qua prestaties zelfs ook wel de Porsche Taycan, om maar wat voorbeelden te noemen.

Prestaties en specs Polestar 4

Prestaties levert de Polestar 4 namelijk zeker. Afhankelijk van de uitvoering (Single Motor of Dual Motor) heb je de beschikking over 200 kW (272 pk) tot 400 kW (544 pk) en 343 tot 686 kW. De 100 km/u is in 7,1 of slechts 3,8 seconden bereikt. De topsnelheid ligt altijd op 200 km/u. Beide modellen hebben een 102 kWh batterijpakket (94 kWh bruikbaar), goed voor een actieradius van 600 tot 560 km.

Prijzen Polestar 4

De vanafprijzen zijn met twee uitvoeringen lekker overzichtelijk. De Long Range Single Motor is er vanaf 64.800 euro, de Long Range Dual Motor vanaf 72.800 euro.

Standaarduitrusting Polestar 4

Wat krijg je voor dat geld? Enkele highlights: 20-inch lichtmetalen wielen, full-led-verlichting, een panoramadak met UV- en geluidsreducerend glas, verwarmbare buitenspiegels, digitale achteruitkijkspiegel (wel zo handig bij gebrek aan een achterruit…), elektrisch verstelbare en verwarmbare voorstoelen, 10,2-inch digitaal instrumentarium, 15,4-inch infotainmentscherm en een elektrisch bedienbare achterklep. Verder is er een uitgebreid pakket aan assistentie- en veiligheidssystemen, teveel om hier op te noemen. Speciaal noemenswaardig is een ‘dierenmodus’, voor als je je huisdier heel even in de auto wil/moet achterlaten.

De uitrusting van de Single Motor en Dual Motor is identiek, je kiest echt alleen voor een krachtiger aandrijflijn. Wij kiezen de Single Motor. Laten we eerlijk zijn: van 0 naar 100 in 7,1 seconden is snel zat voor in Nederland en dan besparen we 8.000 euro voor de extra elektromotor.

Exterieuraankleding

Standaard wordt de Polestar 4 geleverd in Magnesium-grijs. Voor 1.300 euro mag je kiezen uit donkergrijs, zwart en een soort grijsblauw. Wit kost 1.600 euro extra, net als een goudachtige kleur. Wij gaan voor dat laatste, al is het maar omdat dat de enige ‘echte’ kleur is.

Andere wielkeuzes zijn er ook, al valt dat bij Polestar eigenlijk onder de losse opties. De standaard 20-inch Aero-wielen kunnen we omruilen voor 21-inch Sport-wielen. Kost 1.800 euro extra. Er zijn ook 21-inch Pro-wielen, maar daarvoor moet je wel het Pro-pakket à 2.000 euro bestellen. Wij houden het bij de standaard wielen.

Interieuraankleding

Standaard wordt het interieur bekleed met zwart MicroTech kunstleer. Wil je dat combineren met lichtgrijze interieurelementen of wil je witte bekleding, dan kost dat niets extra. Er zit wel een addertje onder het gras: bij alle optionele bekledingen moet je wel het Plus Pack bestellen, à 5.500 euro. Voor nog eens 5.000 euro extra behoort zwart of wit Nappaleer tot de mogelijkheden, maar dan krijg je ook meteen geventileerde stoelen met massagefunctie en geïntegreerde luidsprekers. Wij gaan voor zwart MicroTech, maar wel in combinatie met de lichte interieurdelen.

Pakketten en opties

Wat krijg je dan met dat Plus Pack? Nou, onder meer Harman Kardon Premium Sound, een head-up display, led-pixel-koplampen, uitgebreide interieurverlichting, extra stoelverstellingen (ook achterin), stuurverwarming, stoelverwarming achterin, een touchscreen achterin voor eigen klimaatbediening, intelligente interieurluchtreiniging en 22 kW laadcapaciteit. Dit pakket hadden we dus toch wel aangevinkt.

Het genoemde Pro Pack omvat eigenlijk alleen de grotere wielen, plus een goudkleurig accent op de veiligheidsgordels. Het Pilot Pack (1.500 euro) met nog meer rijsystemen laten we ook zitten. Tot slot is er het Performance Pack (4.500 euro), met 22-inch Performance-wielen, een sportonderstel, Brembo-remmen en nog meer goudkleurige accenten. Voorwaarde is wel dat je ook kiest voor de Dual Motor en het Plus Pack, dus alles bij elkaar loopt de prijs flink op.

Dan zijn er nog wat losse opties. De eerste daarvan is opmerkelijk: wil je een laadkabel bij de auto – lijkt ons vrij essentieel – dan kost dat 200 euro extra. Wil je dat het panoramadak elektrochromatisch kan verduisteren? Maak 1.900 euro extra over. Voor 1.000 euro wordt de carrosserie volledig in carrosseriekleur uitgevoerd, in plaats van dat bumpers en dorpels deels zwart zijn. Tot slot krijgen de achterste zijruiten voor 500 euro privacy glass. Die laadkabel vinken we natuurlijk aan, de rest geloven we wel.

Tot slot duikt nóg een lijstje met losse opties op. Denk aan een set winterbanden (3.300 of 3.600 euro, afhankelijk van wielmaat), een inklapbare trekhaak (1.400 euro), verschillende soorten thuislaadkabels (320 tot 420 euro) en accessoires zoals beschermdelen, spatlappen, dakdragers, sneeuwkettingen, vloermatten, zonneschermen en opbergmogelijkheden (40 tot 430 euro).

De Polestar 4 zelf samenstellen

De door ons samengestelde Polestar 4 zit uiteindelijk op 72.100 euro en de configurator geeft ook gelijk aan dat als we hem nu bestellen, we in augustus à september kunnen rijden. Alle mogelijkheden, uitrustingen en prijzen nog eens rustig nakijken? Leef je uit in de overzichtelijke configurator op www.polestar.com/nl.

