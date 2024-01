Deel dit: Share App Mail Tweet

Fan van The Crown? Dan móét je deze Jaguar XJ-CS kopen!

Oké, het laatste seizoen van The Crown is zeker niet het beste, maar dat zal Bonhams niet deren. Het veilinghuis brengt begin februari honderden items uit de Netflix-serie onder de hamer, zo ook deze Jaguar XJ-CS.

De ‘Jaaaagg’ is de enige auto die wordt geveild. Voor de rest zijn het vooral kostuums en rekwisieten die bij opbod worden verkocht. Al is er ook nog een full-size replica van de Engelse Gouden Koets beschikbaar.

XJ-SC uit The Crown

Zoals je kunt zien is de Jaguar XJ-SC niet een echte cabriolet, meer een targa. Oorspronkelijk zou Jaguar helemaal geen open versie van de XJ-S uitbrengen, namelijk.

Dus toen er vanuit klanten vraag kwam, was deze SC de eerste oplossing. Voor de stijfheid is heeft Jaguar hem een fikse rolbeugel meegegeven. Boven op de cabine liggen twee verwijderbare dakpanelen.

Later pas echte cabrio

In tegenstelling tot de XJ-S Coupé heeft de SC geen achterzitjes. Op die plek zijn twee opbergvakken voor bagage gemonteerd. De SC werd overigens niet door Jaguar zelf gebouwd, maar door een specialist.

Toen het model had bewezen dat een open XJ-S potentieel had, begon Jaguar aan de ontwikkeling van een cabriolet, waarvan tot en met 1988 ruim 5.000 exemplaren zijn geproduceerd.

Jaguar van prinses Diana

Prinses Diana had in de jaren tachtig een groene XJ-SC in Amerikaanse spec, zoals deze, maar dan met een V12 erin. De auto die is gebruikt voor The Crown heeft een 3,6-liter zes-in-lijn.

Oorspronkelijk blauw

Om de Jaguar zo authentiek mogelijk te laten ogen, heeft hij achterzitjes aangemeten gekregen. Die liet Diana in haar eigen auto installeren voor William en Harry, die toen nog klein waren.

Oorspronkelijk was deze XJ-SC overigens blauw. Die kleur is nog steeds te zien onder de motorkap en in de kofferbak. Opmerkelijk is de lage verwachte prijs: tussen de 15.000 en 20.000 pond (+/- 20.000 euro).