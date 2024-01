Deel dit: Share App Mail Tweet

Door deze prijsverhoging koopt écht niemand de Honda meer

Wil je in Nederland een leuke auto kunnen kopen, dan moet je de Staatsloterij of de loterij van het leven hebben gewonnen. Kijk maar eens wat er nu is gebeurd met de Honda Civic Type R.

De Civic Type R, die tweede werd in onze Autovisie Supertest, wordt aangedreven door een 2,0-liter viercilinder turbomotor met 329 pk en 420 Nm. En daarvoor krijgt-ie BPM-straf.

Honda Civic Type R is duur!

Zo kostte de nieuwste generatie vorig jaar 78.980 euro (wat al 19.000 euro meer was dan het model daarvoor) en werd dat per 1 januari… slik… 88.560 euro!

Kortom, de Type R was al niet te betalen en nu helemaal niet meer. Het kan echter nóg duurder, want Honda introduceert een nieuwe variant, die S-Grade heet.

S-Grade met geen enkele luxe

Hij wordt in een gelimiteerde oplage op de markt gebracht en kost maar liefst 95.010 euro. Wat je daarvoor krijgt? Niet veel, want Honda kleedt de S-Grade helemaal uit.

De uitvoering heeft geen navigatie, geen airco, geen elektrisch verstelbare spiegels, geen parkeerhulp en geen hoedenplank. En dan zijn we er nog niet eens. Het gevolg is een gewichtsafname van 50 kilo.

Nog steeds met een handbak

Overigens is de Civic Type R altijd spectaculair, met zijn 0 naar 100 km/h-tijd van 5,4 seconden en zijn top van 275 km/h. Ook fijn, hij wordt nog geleverd met een handbak.