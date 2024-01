Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze hot hatch koop je voor minder dan 10.000 euro

Als twintiger met een goede baan wil je een lekkere stuurauto, waar je op elke kilometer plezier aan beleeft. Er moet ook wel ‘gang in zitten’, natuurlijk. Over een paar jaar moet je een saaie gezinsauto gaan rijden, dus nu heb je de kans… maar wel betaalbaar, natuurlijk: 10.000 euro.

Het aanbod aan occasions is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl, een gespecialiseerde site en zelfs op Facebook, overal kun je tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Occasion voor 10.000 euro

Ditmaal gaan we op zoek naar een stuurmansauto voor maximaal 10.000 euro. Vandaag lichten we de derde occasion uit. Vind je de Renault Clio niets? Kijk dan naar de occasions van donderdag en zaterdag.

Renault Clio RS (2005–2012)

‘Renault Sport’, oftewel RS, staat al decennia voor erg lekkere uitvoeringen, bijvoorbeeld van deze Clio. Zo’n compact model en dan met een 2,0-liter motor van 148 kW/201 pk erin… reken erop dat die van z’n plek wil! Van 0 naar 100 km/h in 6,9 seconden… verhip, precies even snel als de Ford Fiesta ST!

In de RS staat een paar erg goede sportstoelen. Minpuntje is wel de nogal doodse besturing. Op langere ritten is het fijn dat de afstemming van het onderstel niet kéihard is. Voor deze prijs komen we wel uit bij een exemplaar ‘met ervaring’. De zwarte (2010, 219.000 km) die al een hele tijd bij een bedrijf met een toepasselijke naam in Oss staat, bijvoorbeeld, voor 9.950 euro.

Waar moet je op letten bij deze occasion?

Spuit je Clio nooit met een hogedrukspuit onder de motorkap schoon. Hierdoor kan er vocht – en dus roest – in stekkerverbindingen van de zekeringkast terechtkomen. Dat is geen ramp, maar wel lastig. Het is een goed idee een reserve-bobine mee te nemen.

Die dingen gaan wel eens stuk en dat kan op elke cilinder gebeuren. Niet doorrijden, direct vervangen, anders wordt de schade veel groter. De krukassensor gaat ook wel eens stuk. Dat is opnieuw een kleinigheid, maar je motor houdt er wel mee op als die kapot is.