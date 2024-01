Deel dit: Share App Mail Tweet

Lekker sturen voor 10.000: deze occasion moet je hebben

Als twintiger met een goede baan wil je een lekkere stuurauto, waar je op elke kilometer plezier aan beleeft. Er moet ook wel ‘gang in zitten’, natuurlijk. Over een paar jaar moet je een saaie gezinsauto gaan rijden, dus nu heb je de kans… maar wel betaalbaar, natuurlijk: 10.000 euro.

Het aanbod aan occasions is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl, een gespecialiseerde site en zelfs op Facebook, overal kun je tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Occasion voor 10.000 euro

Ditmaal gaan we op zoek naar een stuurmansauto voor maximaal 10.000 euro. Vandaag lichten we de tweede occasion uit. Vind je de Mini Cooper niets? Kijk dan naar de occasions van donderdag en zondag.

Mini Cooper (2006 – 2014)

Jahaaa… dat is een voor de hand liggende keuze. Een Mini is bij uitstek een lekker sturende auto, bijna als een kart! Het comfort is beperkt. Met dat leuke uiterlijk is een Mini enorm gewild als occasion. Dat een lastig puntje. Voor dit geld koop je wel een Cooper S, maar die heeft dan een flinke leeftijd.

Wil je een wat recenter bouwjaar, dan kom je uit bij deze Cooper 1,6 (NIET de voormalige 1,6 THP-motor!) en die heeft dik 9 seconden nodig naar de 100 km/u. Het interieur is leuk, maar krap en dat geldt ook voor de bagageruimte (160 liter…). Bij een autobedrijf in Zevenhuizen staat een rode Cooper met wit dak (2012, 73.000 km) voor 9.950 euro.

Waar moet je op letten bij deze occasion?

Mini’s van deze generatie hebben vaak elektronische storingen. Zo zijn er verschillende redenen waardoor de elektrische stuurbekrachtiging kan uitvallen. Dat kunnen kleinigheidjes zijn, maar ook een kapotte pomp (duur!).

Het dashboard blijft wel eens ‘dood’ en de elektronische gasklep blijft wel eens kleven. Dat zijn inderdaad lastige kleinigheidjes. Mini’s met een schuifdak kunnen waterlekkage krijgen en dat komt terecht in een computer, rechts voorin. Dan houdt de motor er ook mee op, maar dat is een kwestie van droogmaken.