Achter de schermen: Bizarre collectie en auto’s met een trucje – Sjoerds Weetjes 381

De eerste aflevering voor het nieuwe jaar zijn inmiddels opgenomen, maar Sjoerd van Bilsen neemt je nog een keer mee terug naar 2023, toen hij 52 nieuwe aflevering voor Autovisie maakte.

Bijna elke zaterdag stond hij voor de Autovisie-camera om de enthousiaste autoliefhebber mee te nemen in het specifieke verhaal van een bepaald model. In deze tweede jaaroverzicht-video neemt hij je mee achter de schermen.

Achter de schermen bij Sjoerds Weetjes

Welkom bij aflevering 381. Vorig jaar waren er 52 uitzendingen van deze serie. Bijzondere auto’s als de Ferrari Purosangue, de Aston Martin DB12 en McLaren Solus GT kwamen voorbij. Hij nam je mee in het ontwikkelingsverhaal van de Citroën C3 Pluriel, Peugeot 206 CC en Opel Tigra TwinTop. Hij legde uit waarom de Dodge Viper in Europa Chrysler heette en waarom het afscheid van de Viper werd uitgesteld.

Sjoerd gaf antwoord op de veelgestelde vraag waarom er nooit een Alfa Giulia SW is gekomen en liet je zien welk AMG-model echt zeldzaam is. Hij vertelde over de geboorte van de Honda NSX en de tweeling Pontiac Solstice en Opel GT. Heb je een aflevering gemist? Scroll dan door de afspeellijst Sjoerds Weetjes op YouTube heen.

De bibliotheek omvat 381 video’s, met evenzoveel bijzondere en unieke verhalen achter een specifiek model.

2024

In 2024 staan weer nieuwe aflevering van Sjoerds Weetjes gepland. Je ziet ze elke vrijdag om 16.00 uur op Autovisie.nl en op verschijnen. Abonneer je op het Autovisie-kanaal en klik op het belletje om direct te weten wanneer de aflevering live staat.

En niet alleen een nieuwe Sjoerds Weetjes, maar ook de testvideo, Uw Garage en de andere unieke video’s van Autovisie.