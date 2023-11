Deel dit: Share App Mail Tweet

De meest extreme McLaren ooit, Solus GT | Sjoerds Weetjes 374

Klik hier wanneer de video niet wordt getoond

Geen discussie over mogelijk, dit is de meest extreme auto die McLaren aan zijn gefortuneerde klanten ooit heeft aangeboden. En ondanks dat je feitelijk heel weinig met de auto kan, was hij meteen uitverkocht.

De Engelsen benaderden zelf de potentiële kopers en vroegen hen drie miljoen euro neer te tellen voor een model waar je niet zonder begeleiding in kunt rijden. Maak kennis met de Solus GT.

De McLaren Solus GT

Die naam Solus GT. In zijn enthousiasme vergeet Sjoerd van Bilsen die tijdens de video te noemen. Hij denkt er op het allerlaatste moment pas aan. Komt het omdat de Solus GT intimideert? Of omdat de Solus GT zoveel heeft om over te vertellen dat Sjoerd de naam gewoonweg vergeet te melden? Hoe het ook zij, de McLaren Solus GT – we hebben de naam nu enkele maken onder de aandacht gebracht – is er een die je niet veel zult uitspreken.

Hij is niet bedoeld voor op de openbare weg. Plus, er worden er slechts 25 gebouwd, zodat de kans dat je er ooit in het echt ziet, extreem klein is. De Solus GT is een track-auto, maar geen racewagen. Hij is bedoeld als uitlaatklep voor de gefortuneerde McLaren-clientèle die even willen onthaasten, even af willen reageren, even willen ontsnappen uit de dagelijkse sleur. Het concept is vergelijkbaar met een Ferrari FXX, een Lamborghini SCV12 Essenza of Aston Martin Vulcan. Maar in vergelijking met die soortgenoten is de McLaren Solus GT heel extreem van ontwerp en karakter.

In Nederland

De McLaren Solus GT was twee dagen in Nederland en Sjoerd mocht exclusief een video van het model op Nederlands grondgebied maken. Hij vertelt je alle details.

Hij legt uit: hoe je instapt, waarom het geen open singleseater is, waarom de auto maximaal 1,15 meter hoog is, waarom McLaren niet voor zijn eigen V8-motor als aandrijfbron heeft gekozen. Dat en nog veel meer hoor je in aflevering 374 van Sjoerds Weetjes.