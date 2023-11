Deel dit: Share App Mail Tweet

De elektrische nieuwe Peugeot e-Rifter is eigenlijk oud

De gefacelifte Peugeot e-Rifter heeft een stoer neusje gekregen, maar vreemd genoeg houdt-ie vast aan de ‘oude’ elektrische aandrijflijn van Stellantis.

Even voor de duidelijkheid, de Peugeot e-Rifter is de personenversie van de Partner, het bedrijfsbusje. Net zoals de Citroën ë-Berlingo de personenversie is van …tja, gewoon de ë-Berlingo, maar dan de Van.

De ‘nieuwe’ Peugeot e-Rifter

De Peugeot Rifter is in Nederland alleen nog leverbaar met elektrische aandrijving. Krijgt hij, zoals de vernieuwde Peugeot e-208, een 156 pk sterke elektromotor, een 54 kWh-batterij en een bereik van ruim 400 kilometer. Nee, helaas niet.

Oude techniek

De e-Rifter houdt vast aan ‘oude’ Stellantis-techniek, dus heeft-ie 136 pk (alleen in de rijmodus Power), 50 kWh en 320 kilometer range. Dat was eerst 280 kilometer, maar Peugeot heeft de e-Rifter iets efficiënter weten te maken met onder meer een warmtepomp voor de airco.

Weinig relevant is dan ook de genoemde sprinttijd naar 100 km/h, die 11,2 seconden zou bedragen. Een beetje planken op de autobahn is er niet bij, want de topsnelheid is begrensd op 135 km/h.

De e-Rifter is er in twee lengtes: 4,4 en 4,7 meter. Beide zijn leverbaar als vijf- of als zevenzitter. In het interieur is een digitaal instrumentarium te vinden, alsmede een 10-inch groot infotainmentscherm.